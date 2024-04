Legambiente Carnia: Conferenza sul Vajont e giornata ecologica a Resia

Domani, VENERDI’ 5 APRILE, si terrà alle ORE 18, presso la SALA CONSILIARE del MUNICIPIO di RESIA una CONFERENZA sul DISASTRO DEL VAJONT, curata dalla prof.ssa Laura FAGIOLI. SABATO 6 APRILE, invece, è in programma una Giornata Ecologica nell’ambito di “PULIAMO IL MONDO”. L’appuntamento per tutti coloro che desiderano partecipare è fissato alle ORE 9.00 presso il Campo Sportivo comunale. Le iniziative sono promosse dall’Amministrazione Comunale di Resia in collaborazione con il Circolo Legambiente della Carnia-Val Canale-Canal del Ferro.