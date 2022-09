Lunedì a San Giorgio di Nogaro si parlerà di politiche del lavoro

Lunedì prossimo 19 settembre a San Giorgio di Nogaro si parlerà di politiche per il lavoro presso la sala Liberty di Villa Dora in Piazza plebiscito 2. A dibattere nell'incontro dal titolo "Lavoro a che prezzo?" saranno Furio Honsell candidato al Senato nel collegio uninominale per la coalizione CentroSinistra, Daniele Andrian (Europa Verde), Mauro Cedarmas (Articolo Uno) Dianella Pez (Sinistra Italiana) modererà l'incontro il Direttore di FriuliSera Fabio Folisi. Porterà il saluto dell'amministrazione comunale di san Giorgio di Nogaro il Sindaco Pietro Del Frate.