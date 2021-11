M5s Fvg: “Incendio Mossa, massima attenzione per salute cittadini”

“Attendiamo le risultanze degli approfondimenti, in particolare su amianto e diossine”. Lo affermano i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle, Ilaria Dal Zovo e Cristian Sergo, in merito al rogo scoppiato nel capannone ex Bertolini di Mossa. “La principale preoccupazione è per la salute dei cittadini, augurandoci che le rassicurazioni di queste ore trovino conferma”. “Non può che esserci massima attenzione per un sito che è stato oggetto, due anni e mezzo fa, di un blitz dei Carabinieri per la presenza di rifiuti illeciti, nell’ambito di un traffico che ha portato pochi giorni fa ad alcune condanne – ricordano i consiglieri M5S -. Spiace che l’assessore regionale all’Ambiente, Fabio Scoccimarro, abbia inizialmente minimizzato, parlando di rifiuti urbani. Una leggerezza che la successiva rettifica non ha potuto cancellare”. “In attesa anche dei rilievi dei Vigili del Fuoco sulla natura dell’incendio, continueremo a monitorare quanto sta accadendo a Mossa – concludono Dal Zovo e Sergo -, auspicando di poter tranquillizzare le tante persone che si rivolgono a noi per conoscere la situazione”.