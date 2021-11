UniUd. Futuro delle identità transnazionali nell’Europa centro-orientale: analisi attraverso le letterature

Si parlerà di “Incontri di culture. Identità transnazionali nell’Europa centro-orientale” venerdì 19 novembre alle ore 14 nella sala Gusmani di palazzo Antonini, in via Petracco 8 a Udine. L’appuntamento è organizzato dai Dipartimenti di Studi umanistici e del patrimonio culturale (DIUM) e di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società (DILL) dell’università di Udine, dall’Accademia d’Ungheria di Roma e dalla Hungarian Presidency of the Visegrad Group (V4). L’ingresso è consentito con green pass fino a esaurimento dei posti disponibili. Per ogni informazione è possibile scrivere a paolo.driussi@uniud.it Dopo i saluti, Magdalena Rouguska-Németh, dell’Università di Varsavia, e Krisztián Benyovszky, dell’Università di Nitra, terranno due interventi rispettivamente intitolati Scrittori transculturali di origine ungherese e polacca. Un nuovo capitolo nella storia della letteratura ungherese e polacca? e Una finestra sulla comparatistica centro-europea: variazioni della Metamorfosi di Kafka nella letteratura ungherese, slovacca e ceca. «Durante l’incontro – anticipano gli organizzatori Alexandra Foresto, del DILL, e Paolo Driussi, del DIUM – si parlerà di identità e multiculturalità, rivolgendoci a ciò che è stato l’Impero asburgico e oltre i nazionalismi che lo hanno smembrato, per guardare al futuro della convivenza europea con gli occhi dei letterati».