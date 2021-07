Mai l’avremmo pensato…

Al residente a Campoformido, primo cittadino di Udine, sono giunte giuste parole di solidarietà, che facciamo anche nostre, da tutte le latitudini per gli attacchi subiti dai no vax. Mai avremmo pensato di dovere esprimere solidarietà al nostro Consigliere regionale, Presidente della Regione, Deputato e anche Senatore, Presidente della defunta Provincia e, infine, Sindaco della cosiddetta capitale del Friuli.

Ahi, la pandemia ha davvero cambiato il mondo. Sì, perché anche a chi da trent’anni naviga tra i porti della politica locale con piglio da onest lavoradór condito da un po’ di studiata supponenza e qualche infarinata di arroganza paesana, bisogna pure riconoscere che almeno una cosa giusta è riuscito a fare in tutti questi anni di pubblico palcoscenico. Una piccola curiosità: chissà se gli avrà detto qualcosa anche l’autorevole amico che risiede in arcidiocesi, dove la riservatezza è una dote superiore e anche ben preservata. Sai, fra chi conosce il mondo dei naviganti…

Zihal