Manovra: Serracchiani, ok norma Pd su esposti amianto

“Il Governo ha accolto, riformulandolo, l’emendamento del Pd che incrementa a 15mila euro la prestazione riconosciuta ai malati di mesotelioma (causato dal contatto con amianto) per esposizione familiare o ambientale e incrementa del 17 per cento la prestazione aggiuntiva per i percettori erogata per patologia absesto-correlata. Continua il nostro lungo impegno per i lavoratori e i loro familiari colpiti da una malattia insidiosa e ancora diffusa soprattutto in certe aree industriali e tra categorie come i marittimi”. Lo annuncia la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani.

“La norma che entra in manovra – spiega la capogruppo dem – si inserisce sulla stabilizzazione al 15 per cento della rendita aggiuntiva, che avevamo già ottenuto, e incide sull’aspetto economico del sostegno alle persone malate. Importantissimo ma non sufficiente perché bisogna inserire i benefici in un quadro normativo più semplice e riordinato, oltre che – aggiunge – porre mano alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande d’accesso ai benefici”.