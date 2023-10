Manovra: Serracchiani (Pd), Governo ignora dramma sanità

“Si sta consumando un dramma sulla testa degli italiani, sempre più in difficoltà ad accedere ai servizi della sanità pubblica, ma il Governo li ignora. La destra smetta di far fumo con spot video e post social, ponti inesistenti o complotti internazionali, piuttosto mantenga la parola e si occupi degli italiani, quelli che dovevano venire prima e che invece sono ultimi in fila quando devono fare esami medici. Nella manovra servono risorse per fermare il crollo delle prestazioni, trattenere e ridare dignità ai professionisti, si devono mettere fondi per riformare la medicina del territorio con le case della comunità tagliate dal Pnrr. Abbiamo visto tradite troppe promesse elettorali, ma con la salute non si scherza”. Lo dichiara la deputata dem Debora Serracchiani, in merito agli stanziamenti da destinare al Sistema sanitario nazionale nella Legge di Bilancio 2024.