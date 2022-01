Mauro Cedarmas Articolo Uno: Siano i temi e le proposte a dominare la scena politica

“Siano i temi e le proposte a dominare la scena politica” lo scrive il segretario regionale Fvg di Articolo Uno Mauro Cedarmas. “Le opportunità di determinare il Paese del futuro grazie agli ingenti investimenti ottenuti dall’Europa e le modalità con le quali intenderemo affrontare il gravoso onere della restituzione dei contributi e prestiti ricevuti, oltre ai debiti già conclamati, sono argomenti davvero pregnanti.” “L’esigenza di recuperare nel contempo qualità della vita, ridurre le diseguaglianze, offrire garanzie sul lavoro e nel lavoro, difendere la sanità e l’istruzione pubblica, investire sul futuro, recuperando diritti persi durante la crisi economica, sono sfide che per una proposta di governo riformista di sinistra impongono l’onere di un ampio confronto.” continua “serve una condivisa visione della società, della comunità, delle regole e dell’ambiente che vogliamo per i nostri figli. "Lo strumento per perseguire gli obiettivi di una società più giusta dentro l’odierno conflitto diviene un tema di primaria importanza; le lacerazioni degli ultimi decenni, i rancori, i veti incrociati che favoriscono il consolidarsi di personalismi e rendite di posizione e male si conciliano con l’esigenza di una alternativa innovativa, coesa e preparata ad affrontare non più un nemico interno bensì l’avversario politico, devono ora più che mai lasciare il passo ad una nuova fase politica." Cedarmas continua : “Il comune sentire della sinistra riformista deve trovare un luogo ove confrontarsi, studiare, elaborare proposte e nel contempo formare classi dirigenti adeguate. “Un rammarico viene dalla constatazione che il “Lodevole il tentativo del segretario Letta di avviare le Agorà quale elemento inclusivo” raccolga “scarso sostegno”.