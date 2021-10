Mercoledì in sala Ajace per la rassegna “Dialoghi in Biblioteca”, sarà presentato il libro “Prima e dopo Aldo Moro” di Enzo Cattaruzzi

Mercoledì 20 ottobre 2021, alle ore 17.30, in Sala Ajace (accesso da piazza Libertà 1 in Udine), per il ciclo dei "Dialoghi in Biblioteca", sarà presentato il libro edito da L'Orto della Cultura "Prima e dopo Aldo Moro" di Enzo Cattaruzzi. Prima di Aldo Moro la politica italiana era per così dire pedagogica mentre ora è spesso demagogica. A oltre quarant'anni dal rapimento e uccisione del grande statista, episodio che da molti fu considerato un vero e proprio colpo di Stato, il saggio ripercorre le vicende politiche di quegli anni: un momento dove si è constatato un intreccio tra terrorismo rosso, entità nazionali e straniere e l'azione dei servizi segreti nostrani ed esteri. Un momento di transizione dove si stavano riorganizzando tutti gli apparati dei servizi segreti e di sicurezza italiani e si stava ridisegnando l'assetto politico italiano. In ogni caso la Democrazia Cristiana, partito allora architrave della politica nazionale, cambiava lo scenario e la sensazione era, ed è, che comunque tutto sarebbe cambiato. Enzo Cattaruzzi, giornalista e notista politico. Cura su Il Friuli la rubrica Che Aria Che Tira® e conduce su Telefriuli la trasmissione Il Punto, dove analizza la politica e l'economia della nostra regione. Ha iniziato a muovere i primi passi nel giornalismo nel 1980, collaborando con La Discussione, Il Popolo, il Gazzettino diretto da Gustavo Selva, poi con il Messaggero Veneto di Sergio Gervasutti e successivamente con il Friuli in qualità di editorialista. È stato direttore di varie testate giornalistiche locali. È autore di saggi come Su la testa - appunti sul futuro del Friuli e dei friulani e di Che aria che tira - un viaggio nella politica, editi da L'orto della Cultura. Esperto di politiche pubbliche, analizza i fenomeni sociali, economici e politici. È consulente editoriale.