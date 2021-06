Mercoledì prossimo 9 giugno al Teatro Candoni di Tolmezzo il concerto dedica “Omaggio a Morricone”

"Omaggio a Morricone”, concerto dedica a un anno dalla scomparsa del maestro indiscusso delle colonne sonore, è il titolo dell’evento musicale di mercoledì 9 giugno alle ore 20 presso il Teatro Candoni di Tolmezzo. Protagonista la Fvg Orchestra sotto le cure speciali del direttore d’orchestra Andrea Gasperin, con ospite il soprano d’eccezione Elena Memoli, insieme in un programma di capolavori che vede protagoniste le celebri arie per pellicola di Ennio Morricone, tra cui: The Untouchables, Nuovo Cinema Paradiso, Marco Polo, La Leggenda del Pianista sull’Oceano, C’era una volta in America, dietro gli arrangiamenti di Roberto Granata, Maurizio Billi ed Enrico Blatti.

Il concerto, aperto a tutti, rientra tra le attività di divulgazione musicale che il progetto Interreg Italia-Austria 2014/2020 “La Via della Musica / Strasse der Musik” ha messo in atto negli istituti scolastici di Carnia, Valcanale e nel distretto di Hermagor, per incontri e lezioni-concerto dedicate agli studenti delle scuole secondarie a diretto contatto con artisti internazionali. Un progetto nato dalla collaborazione tra la Fondazione Lugi Bon, la Comunità di montagna della Carnia, il comune di Malborghetto-Valbruna e l’associazione austriaca Via Iulia Augusta. Il concerto “Omaggio a Morricone” è gratuito, per partecipare è necessario prenotarsi in uno di questi modi: presso Palazzo Frisacco in via Renato Del Din 7 a Tolmezzo (tutti i giorni eccetto il martedì, 10.00-12.30 e 15.30-19.00), oppure scrivendo a candonifrisacco@gmail.com (0433 41247). Inoltre, la biglietteria del Teatro Candoni sarà aperta il giorno del concerto dalle ore 18.30. Per ogni ulteriore informazione: www.fvgorchestra.it