Migranti: Spitaleri (Pd), da Regione Fvg non bastano telecamere

“Ancora una volta l’approccio della Giunta Fedriga verso il problema dei migranti non è all’altezza del ruolo e dei doveri della Regione. Non si può ricondurre tutto a una questione di telecamere e degrado, occorre fare di più per aiutare i Comuni. Sul nostro territorio si stanno verificando fatti da emergenza umanitaria, con bambini piccoli che patiscono il freddo e la fame: non si può far finta di niente e invocare la ‘competenza’ sul Governo amico, che peraltro non fa nulla. Un minimo supporto potrebbe venire dalla Protezione civile nelle situazioni più pesanti come quelle segnalate ad esempio a Gorizia o a Trieste, dove i profughi si rifugiano nei sottopassaggi. In ogni caso si deve riaprire un tavolo cui siedano con la Regione, le Prefetture e gli Enti locali”. E’ la posizione della segreteria regionale del Pd, espressa dal coordinatore Salvatore Spitaleri.