«Minori stranieri non accompagnati: quale futuro per un’accoglienza inclusiva?»

Si terrà online martedì 28 giugno dalle 9.30 alle 11.30 il terzo evento di chiusura del progetto Fami Inspire promosso da Civiform, capofila del progetto. Il webinar si concentrerà in particolare sugli scenari e le prospettive di inclusione dei minori stranieri non accompagnati, uno dei target obiettivo per la sperimentazione didattica realizzata dall’intervento Inspire. Durante il webinar, all’intervento della referente del progetto, Annalisa Orlando di Civiform per la presentazione dell’esperienza e dei risultati raggiunti da Inspire, si alterneranno le testimonianze di ospiti d’eccezione come Valentina Polizzi che porterà l’esperienza di Save the children nei percorsi di inclusione dei minori stranieri, per proseguire con Giuseppe Lococo di UNHCR Italia per un approfondimento sugli standard e cenni normativi della protezione dei minori, fino a Maria Grazia D’Alessandro, di Cefal Emilia Romagna, sugli strumenti e le metodologie più virtuose messe in campo in Italia per facilitare l’apprendimento linguistico dei minori stranieri. «Il webinar nasce dalla voglia di condividere con interlocutori di assoluto rilievo nell’accoglienza inclusiva dei minori stranieri non accompagnati in Italia come Save the Children e UNHCR Italia le migliori prassi nazionali per l’inclusione sociale dei minori ma anche l’esperienza di Cefal nell’apprendimento linguistico» sostiene la responsabile del progetto Renata Purpura di Civiform che prosegue: «L’incontro sarà anche l’occasione per presentare i risultati del progetto Inspire finanziato dal Fami (Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2014-2020) e realizzato in Fvg nel corso degli ultimi tre anni con l’obiettivo di garantire la sperimentazione di nuove metodologie per l’insegnamento della lingua italiana ai minori e agli adulti stranieri più vulnerabili, a partire dal loro vissuto esperienziale». Tutte le informazioni, il programma completo e la form di iscrizione all’evento sono disponibili dal sito www.civiform.it.