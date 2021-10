Nomine Asfo, Centis (Cittadini): «Ancora nessun primario per l’ospedale di San Vito»

Prendiamo atto che ancora una volta ci sono delle nomine, ma che queste non toccano l’ospedale di San Vito. Eppure il nosocomio aspetta ormai da anni, come da noi segnalato, i primari di chirurgia, ortopedia, radiologia. E ora sta andando in pensione anche primario del pronto soccorso di San Vito e Spilimbergo. Quanto altro tempo passerà per individuare queste figure di vertice?». Cosi il capogruppo dei Cittadini, Tiziano Centis, all’annuncio, da parte dell’assessore Riccardi dei nuovi primari nominati all’interno dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.

Il focus, poi, è sul reparto di Pediatria, nelle ultime settimane al centro del dibattito. «Da due anni si sta attendendo la nomina del primario – aggiunge il consigliere Centis -. Vista la promessa dell’assessore che nulla cambierà per l’organizzazione delle funzioni, ci pare evidente che la mossa migliore per confermare il ruolo prioritario di questo reparto ospedaliero sia proprio trovare in tempi brevissimi una guida, un professionista che possa garantire la gestione solida e strutturata di tutta l’attività sanitaria».