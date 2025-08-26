Omaggio a Leonardo Zanier “Armonie in città” – questa sera in Corte Morpurgo a Udine

“Armonie in città” – Martedì 26 agosto in Corte Morpurgo uno spettacolo dedicato a Leonardo Zanier, poeta dell’emigrazione friulana

La rassegna estiva “Armonie in città”, a cura della Fondazione Luigi Bon, propone martedì 26 agosto alle 20.30 in Corte Morpurgo uno spettacolo del teatrino del Rifo, dal titolo “Tu tirarâs adun daspò muart ogni toc dal to cuarp – Leonardo Zanier, il poeta dell’emigrazione friulana, tra lotta e versi”.

Con drammaturgia e letture a cura di Manuel Buttus, questo reading si propone di ricordare e celebrare Leonardo Zanier, una delle figure più importanti della letteratura e dell’impegno sociale del Friuli-Venezia Giulia nel Novantesimo anniversario della sua nascita.

Le sue poesie, scritte in friulano, rappresentano un inno struggente alla sua Carnia e a tutti coloro che, come lui, sono stati costretti a partire, lasciando un pezzo del loro cuore in patria. Nei suoi versi, Zanier esplora temi universali come la perdita, la nostalgia, la solidarietà e la resistenza. Lo spettacolo ripercorre i momenti più significativi della vita del sindacalista e poeta attraverso appunti biografici e la lettura di alcune delle sue poesie più toccanti, accompagnate dalle note della fisarmonica del Maestro Paolo Forte.

Il pubblico verrà accompagnato in un viaggio emozionante, fatto di parole e musica, che renderà omaggio a uno dei più grandi difensori dei diritti dei migranti italiani, nonché a uno dei più apprezzati poeti del Friuli. Sarà un’occasione per riflettere sul significato dell’emigrazione, sulle radici e sull’identità, ma anche per ricordare o scoprire un autore che con le sue poesie ha saputo raccontare il dolore e la bellezza dell’esilio.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’Oratorio del Cristo.

L’ingresso è libero, per maggiori informazioni si può chiamare lo 0432 543049 o scrivere a biglietteria@fondazionebon.com