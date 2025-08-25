Presentata la 1^ Friuli DOC RUN «Memorial Lorenzo Parelli»

E’ stata presentata oggi presso la Sala Valle di Palazzo Morpurgo a Udine la 1^ Friuli Doc Run «Memorial Lorenzo Parelli», manifestazione podistica, che si correrà questo sabato 30 agosto, nata dalla collaborazione tra Asd Promorun, con il patrocinio di Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e Comitato Provinciale Fidal di Udine, con l’approvazione del Comitato Regionale FVG.

L’evento è dedicato a Lorenzo Parelli, studente di 18 anni venuto a mancare durante un percorso di alternanza scuola-lavoro. Il tragico incidente di Lorenzo ha acceso l’attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro, portando alla stesura dello strumento disciplinare «Carta di Lorenzo».

1^ Friuli Doc Run «Memorial Lorenzo Parelli» significa per Udine una prima volta assoluta con un evento sportivo podistico di altissimo livello tecnico tutto nel centro storico, inedito e spettacolare con i suoi giri da 1,1km, con una forte componente agonistica, turistica, solidale e con un forte tema sociale quale la sicurezza sul lavoro. L’evento evidenzierà anche la ricca tradizione enogastronomica del Friuli Venezia Giulia, con un focus sull’evento Friuli DOC.

La manifestazione è, infine, un’occasione per promuovere lo sport come strumento di inclusione, un tema che abbraccia diversi ambiti ma che trova la massima espressione nella disabilità, per la sua capacità di forgiare il carattere, insegnare la disciplina per perseguire i propri obiettivi. L’argomento è molto caro all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e, grazie alla collaborazione con CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL), saranno al via anche gli atleti paralimpici, assistiti INAIL Rossella Panigutti, Stefano Miolo e Alessandro Michelizza.

Testimonial dell’evento l’azzurra plurititolata e medaglia d’argento olimpica nei 10.000 metri a Parigi, Nadia Battocletti (GS Fiamme Azzurre).

Programma eventi

Sabato 30 agosto al calar della sera con punto focale Piazza della Libertà, si susseguiranno le partenze delle cinque gare. Il percorso, omologato Fidal, è interamente nel bellissimo centro cittadino di Udine, su un anello di 1.1 km, lungo il quale si assisterà alla sfida tra i migliori atleti italiani e internazionali.

Alle ore 18.00 i primi a partire saranno i partecipanti della 5 km Family Run non competitiva e camminatori aperta a tutti, massimo di 400 persone e tempo limite di 50 minuti.

Alle 18.50 avrà il via la gara competitiva degli atleti master Fidal (con obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico) che si sfideranno sulla distanza di 5.5 km. In coda alla partenza della competitiva, il via della 5.5 km non competitiva. Entrambe le manifestazioni sono aperte ad un numero massimo di 400 atleti ciascuna e prevedono che il percorso sia completato nel tempo limite di 40’00”.

Dopo le gare degli atleti master, sarà il turno alle 19.40 per 200 atleti giovanissimi (nati dal 2013 al 2015), che dovranno completare un giro intero, la cui partecipazione sarà totalmente gratuita.

Infine alle 20.15 il tifo si accenderà sulla gara dei 30 atleti élite, impegnati, anch’essi, sulla distanza di 10 km, rispettivamente per le donne, con tempo di accredito inferiore o uguale a 40’00”/10 km, e gli uomini, con tempo di accredito inferiore o uguale a 38’00”/10 km.

Gli atleti élite

Eccezionale il cast degli atleti che si contenderanno la vittoria della 1^ Friuli DOC RUN, in sette uomini a contendersi la vittoria: due azzurri di spicco, due ugandesi, un burundese, un keniano ed un giovanissimo etiope, pronti a sfidarsi, giro dopo giro, sotto gli occhi del tifo del pubblico.

Sulla carta, la vittoria è dell’ugandese Hosea Kiplangat che porta in dote l’ottimo 27’14’’ strappato all’evento

Adizero Road to Records di Herzogenaurach del 2023. A pochi secondi, il primo dei portacolori nazionali Daniele Meucci (CS Esercito), che vanta un primato sulla distanza di 10000m di 27’32’’86.

Reciterà da protagonista il burundese Emile Hafashimana (ASD Avis Barletta), bronzo nei 5000 m ai Giochi Francofoni 2023 e settimo ai Campionati del Mondo U20 5000m nel 2024, che lo scorso anno, a Londra, ha siglato il suo personal best con 27’47”88.

Non starà certo a guardare il campione nazionale di mezza maratona 2019 e 2023 Nekagenet Crippa (CS Esercito) che proverà a migliorare il suo 27’51’’93 strappato a Birmingham nel 2021, lottando, gomito a gomito, con il keniano Asbel Kiprono Kiprop, già al via di manifestazioni targate Promorun, come racconta il crono di 28’18”, al debutto sulla distanza, all’ultima edizione della Corri Trieste, e capace poi di 27’55”00.

Ancora Uganda con Sailas Rotich che ha nelle gambe il recente primato di 28’31”01 registrato a Langueux, mentre è al debutto sulla distanza il giovanissimo etiope Gemechu Godana, nel suo curriculum un ottimo 8’31”20 nei 3000s.

Per la gara femminile sfida a quattro per il successo con le bandiere di Italia, Uganda, Burundi ed Etiopia. La top list vede in prima fila l’ugandese Rispa Cherop che si presenta con un personale di 31’15”00 ottenuto quest’anno a Langueux 2025. Dietro di lei c’è la vicentina Rebecca Lonedo (GS Fiamme Oro Padova) che può contare sul crono di 32’28” fatto segnare a Pescara nel 2023. Presente la burundese Micheline Niyomahoro (Ssd Nissolino Sport Srl Asu) con l’ottimo 33’22” di Arezzo 2024 ed infine la giovanissima 18enne etiope Gemene Mamite alla sua prima gara in Europa.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla gara master ed élite (con tempo di accredito inferiore o uguale a 40’00”/10 km per le donne e 38’00”/10 km per gli uomini), per la 5.5 km non competitiva e per la Family Run 5 km per camminatori sono aperte online – CLICCA QUI. La partecipazione alla competizione élite sarà consentita previa approvazione del Comitato Organizzatore. Sarà possibile iscriversi sul posto in caso di disponibilità di pettorali (numero massimo 400 per la gara master e per le non competitive). Le iscrizioni alla gara dei più piccoli sono gratuite ed aperte ad un massimo di 200 partecipanti – CLICCA QUI per la procedura di iscrizione.