Parole nel tempo: Testimonianze in parole e musica. Alberto Bevilacqua, voce Sebastiano Zorza, fisarmonica

L’esperienza intellettuale di monsignor Nonis diviene testimonianza che si traduce in parola e in musica nella lettura musicale che vedrà protagonisti Alberto Bevilacqua voce recitante e Sebastiano Zorza alla fisarmonica, nell’appuntamento “Parole nel tempo”, in programma venerdì 12 dicembre alle 18 nel Museo Diocesano di Arte Sacra di Pordenone.

Si tratta di un evento proposto all’interno della Mostra “Pietro Giacomo Nonis. Vivere il proprio tempo nella fede e nell’arte” allestita e organizzata dal Museo diocesano di Arte Sacra di Pordenone assieme a Fondazione Culturale Etnografica Nonis – per l’organizzazione dell’associazione Casablu, con il sostegno del Comune di Pordenone, della Regione Fvg e della Fondazione Friuli – in cui sono esposte una settantina di opere d’arte pittorica, religiosa, sacra, etnografica, con la presenza anche di una selezione di campane antiche e di una grande ammonite.

L’appuntamento vedrà dialogare le opere con una performance che unisce voce e musica.

Sarà l’occasione per risentire attraverso la voce di Alberto Bevilacqua le parole di Mons.Nonis a partire dai racconti autobiografici (la vocazione, la vita nella civiltà contadina) fino ad alcuni scritti sui temi essenziali della vita e sull’arte, tra cui il racconto ironico e appassionato dell’acquisto della grande scultura lignea di Cristo Risorto ora collocata nel Duomo di San Marco di Pordenone. Testi in buona parte pubblicati sul settimanale diocesano Il Popolo che per decenni ha ospitato articoli e contributi di don Nonis.

Alberto Bevilacqua, socio fondatore del CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, è direttore artistico e organizzativo dell’Ente Regionale Teatrale del FVG. Nel corso di oltre 40 anni, ha avuto modo di sperimentare direttamente quasi tutti i ruoli che compongono la complessa macchina teatrale seguendo – come direttore di produzione -l’allestimento di oltre 400 spettacoli di dimensione regionale, nazionale e internazionale, ricoprendo incarichi tecnici, artistici (designer luci), organizzativi, di project manager. Dal 2004 è stato Presidente del CSS, e Vicepresidente dell’Agis Tre Venezie, completando la propria esperienza anche nel campo istituzionale.

Sebastiano Zorza ha studiato con il maestro Belfiore Flocco. Successivamente si è perfezionato con i migliori concertisti e didatti dello strumento come Vladimir Zubitisky, Yuri Shishkin e Alexander Skliarov. Si è imposto in diversi concorsi nazionali e internazionali sia come solista che in gruppi da camera ottenendo molti primi premi e la sua carriera da solista lo ha portato ad esibirsi in numerosi paesi tra cui Canada, Stati Uniti, Sudamerica, Belgio, Germania, Spagna, Francia, Ungheria, Croazia, Slovenia, Austria, Repubblica Ceca, Serbia, Russia, Lettonia, Estonia, Lituania, Filippine e Giappone. Considerevole la sua partecipazione solistica nelle opere di Astor Piazzolla tra le quali Concierto Para Aconcagua, Tres Tangos, l’opera Maria De Buenos Aires e le innumerevoli riletture del repertorio Nuevo Tango in quintetto e in diversi ensemble cameristici. Numerose le registrazioni discografiche in qualità di solista con i più importanti nomi della canzone d’autore come Milva, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi e degni di nota sono il cofanetto in 5 cd dedicato alla fisarmonica World’s Greatest Virtuosos con la partecipazione del Gorni Kramer Quartet, Peter Soave, Richard Galliano e il cd solistico Pennellate Barocche dedicato alla musica organistica e clavicembalistica del periodo barocco.

INFO

Museo Diocesano d’Arte Sacra – 0434.221275 | museo@diocesiconcordiapordenone.it