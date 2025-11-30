Prosegue Note Nuove 2025-26 al Palamostre di Udine lunedì è la volta di Area Open Project

Lunedì 1 dicembre, alle 20.45 al Palamostre è la volta di Area Open Project.

La band che ha scolpito lo scenario della musica italiana dagli anni Settanta si riverbera nel passato per accogliere il nuovo.

Un viaggio potente e visionario tra le sonorità originarie degli Area attraverso brani che hanno fatto la storia del progressive italiano, impreziositi da nuovi arrangiamenti e parti inedite: così si preannuncia la performance attesa al Palamostre di Udine, lunedì 1 dicembre, alle 20.45 nell’ambito di Note Nuove, la rassegna organizzata dall’Associazione Culturale Euritmica, per la direzione artistica di Giancarlo Velliscig, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di Fondazione Friuli.

Il concerto vede sul palcoscenico Patrizio Fariselli (tra i fondatori degli Area) non soltanto alle tastiere ma anche nella veste di autore e direttore musicale, affiancato da Claudia tellini alla voce, Marco Micheli al basso elettrico e contrabbasso, Walter Paoli alla Batteria e Stefano Fariselli ai fiati (sax soprano, flauti, clarinetto basso ed Ewi).

Operazione che celebra e rinnova l’eredità musicale degli Area, storica formazione simbolo della sperimentazione italiana, Area Open Project dal 2023 si evolve e frequenta teatri e festival: il 6 aprile di due anni fa, infatti, in occasione del concerto commemorativo della CRAMPS Records al Teatro Lirico-Giorgio Gaber di Milano, Patrizio Fariselli e la band eseguono per la prima volta dal vivo integralmente Arbeit Macht Frei, il primo disco degli Area, nel cinquantenario della sua pubblicazione (1973–2023). Il progetto continua a sorprendere e Fariselli in quest’occasione rivela insieme genio e passione. Non solo cura arrangiamento e orchestrazione di tutti i brani, ma recupera alcune parti inedite dei sei pezzi dell’album, mai eseguite prima in concerto e mai apparse su disco: l’esecuzione integrale di un vero capolavoro del progressive.

Brani come Consapevolezza, L’abbattimento dello Zeppelin, Le labbra del tempo e 240 km da Smirne tornano con maggior maturità e nuove forme dopo decenni.

Accanto a queste pagine storiche, il concerto propone anche alcuni dei successi più noti del repertorio degli Area – Luglio, Agosto, Settembre (nero), Cometa Rossa, L’elefante Bianco – insieme a composizioni recenti, per un viaggio musicale tra memoria e innovazione.

Un’occasione unica per riscoprire l’energia e la forza visionaria di una band che scritto una pagina fondamentale della storia della musica italiana.