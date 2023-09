Pd: Buset, Udine sia riferimento per intero Friuli

“Udine ha bisogno di recuperare il ruolo di città di riferimento per il suo territorio e per l’intero Friuli. Lo può fare con la rinnovata capacità di offrire servizi all’avanguardia adeguati ai nuovi problemi e bisogni dei cittadini. Lo deve fare confrontandosi, a cominciare dai comuni vicini, per maturare una politica di territorio da portare con forza ai tavoli regionali. Con questa vittoria non vogliamo essere un modello ma mettiamo a disposizione la nostra esperienza”. Lo ha affermato il segretario cittadino del Pd di Udine Rudi Buset oggi in conferenza stampa.

Alla presenza del vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, del capogruppo consiliare Iacopo Cainero, di Salvatore Spitaleri, Enzo Martines e Maria Letizia Burtulo per il partito, il neosegretario ha spiegato che “dopo un’estate di ambientamento con persone nuove in ruoli nuovi e apicali per la città, adesso abbiamo un percorso importante di amministrazione su cui siamo concentrati come partito, giunta comunale e gruppo consiliare. Porteremo sui tavoli i temi per cui ci siamo candidati”, ha evidenziato.

“Abbiamo appena iniziato un percorso amministrativo e quindi – ha aggiunto Buset – per noi è importante una sinergia tra politica e amministrazione. Costruiremo dei laboratori politici per accompagnare il lavoro della giunta e del Consiglio comunale, per sviluppare i nostri temi proposti in campagna elettorale”.