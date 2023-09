Pd Fvg: depositate candidature segretari regionali e provinciali

“Sono state depositate oggi, entro i termini prescritti dal regolamento, le candidature alla segreteria regionale del Partito democratico del Friuli Venezia Giulia, alle segreterie provinciali di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, nonché alla segreteria cittadina dell’Unione comunale di Udine. Per i circoli cittadini di Gorizia e Pordenone il termine scadrà la prossima settimana. Ogni candidato ha presentato l’accettazione della candidatura, le firme degli iscritti a supporto, la lista dei candidati all’assemblea del rispettivo livello territoriale, il suo documento politico”. Lo rende noto il presidente della Commissione regionale di Garanzia Salvatore Spitaleri.

“Sono candidati alla segreteria regionale Caterina Conti e Franco Lenarduzzi – certifica Spitaleri – mentre per le segreterie provinciali di Trieste, Udine e Gorizia sono pervenute le candidature uniche rispettivamente di Maria Luisa Paglia, Luca Braidotti e Sara Vito. A Pordenone si confronteranno Fausto Tomasello e Enrico Guin. Alla segreteria cittadina di Udine si candida il solo Rudi Buset”.

“Da domani al 24 settembre – spiega Spitaleri – potranno essere convocate le assemblee in tutti i circoli del Pd Fvg, nel corso delle quali saranno illustrate le mozioni a sostegno dei candidati e gli iscritti esprimeranno liberamente il loro voto. Queste settimane sono state la prova evidente di una vitalità del partito, di passione per una comunità, di chiara volontà di voltare pagina e ripartire. L’auspicio – conclude – è di farlo insieme, confrontandosi sul futuro e impegnandosi per il presente”.