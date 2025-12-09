Pellegrino (Avs): legge di bilancio insufficiente a risolvere problemi strutturali

“La legge di bilancio regionale 2026-2028 stanzia oltre 6 miliardi di euro: una cifra straordinaria, che però non si traduce in servizi migliori per i cittadini. Le risorse ci sono, ma vengono spese inseguendo modelli che stanno fallendo, soprattutto in sanità, ambiente e politiche sociali.” ha dichiarato la consigliera regionale Serena Pellegrino, Alleanza Verdi e Sinistra, durante la discussione generale della legge di stabilità.

“La sanità pubblica è in sofferenza, i servizi territoriali vengono smantellati, come dimostra la chiusura della senologia a Tolmezzo. Mentre il sistema pubblico perde pezzi, si favorisce il privato convenzionato. È una deriva inaccettabile che ora tocca anche il fronte ambientale: emblematico è il contributo regionale a chi stipula un’assicurazione contro le calamità naturali, inserito in questa manovra: lo considero un regalo alle compagnie assicurative private, che lucra sulle paure dei cittadini senza risolvere i problemi alla radice. È una visione miope e non sistemica della sicurezza ambientale: invece di investire in opere pubbliche di prevenzione (dalle manutenzioni idrogeologiche al trasporto pubblico sostenibile, utili a ridurre le emissioni), si spendono soldi pubblici per incentivare polizze private. Ho denunciato l’assenza di un piano trasparente per la messa in sicurezza del Tagliamento e l’immobilismo sul Lago di Cavazzo, dove ho chiesto di finanziare la progettazione del bypass della centrale di Somplago, primo passo per la rinaturalizzazione.” sottolinea la consigliera rossoverde.

“A peggiorare il quadro, il taglio ai fondi per la parità di genere: ho chiesto di ripristinare il contributo ai Comuni per iniziative continuative, perché i diritti non si difendono solo il 25 novembre. Ho inoltre proposto di rafforzare il Reddito di Libertà per sostenere le donne che escono da situazioni di violenza.” continua Pellegrino e conclude spiegando che “per chi ha subito danni dalle recenti alluvioni, ho presentato un emendamento per istituire un fondo a favore dei lavoratori coinvolti, pubblici e privati. Abbiamo avanzato proposte serie e concrete, come il fondo per la rigenerazione degli edifici di ATER, un’esigenza sempre più evidente dopo le morti delle ultime settimane. Le risorse ci sono: ora serve il coraggio di usarle bene, per sanità, ambiente, diritti e futuro del Friuli Venezia Giulia.”