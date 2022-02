Petizione contro il degrado del sistema sanitario pubblico in FVG, c’è anche Open Sinistra Fvg

"Questa mattina davanti alla sede del Consiglio Regionale a Trieste numerose associazioni di cittadini e sindacati si sono dati appuntamento per lanciare una campagna di raccolta firme contro quello che chiamano il "degrado del sistema sanitario pubblico in FVG". In Montagna, a Trieste, in Friuli, nel Pordenonese, tutti percepiscono la mancanza di risposte ai loro bisogni. Nessuno dà la responsabilità agli operatori che invece vengono riconosciuti come assolutamente dedicati al loro lavoro, ma sono gli stessi lavoratori a denunciare le difficoltà nelle quali sono costretti a lavorare. I problemi riscontrati sono la mancanza di personale e strutture, e una subdola spinta a ricorrere al sistema privato. Non vi è nessuna condivisione di scelte come nel caso dell'atto aziendale dell'azienda di Udine, che è gestito come un piano segreto. Quali sono le paure dei dirigenti a discuterlo con cittadini, sindaci e lavoratori, come si faceva un tempo? Da anni come Open Sinistra FVG denunciamo questo stato di cose. Questa campagna di oltre una decina di associazioni e sindacati deve far riflettere. Siamo al loro fianco in questa battaglia per l'equità e il diritto alla salute.” Ha dichiarato il consigliere regionale Furio Honsell.