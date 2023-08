Piccolipalchi Estate: venerdì 4 e sabato 5 agosto teatro all’aperto per i bambini

Dal mare di Muggia alle montagne della Carnia, passando per le dolci colline di Buttrio sono tre gli spettacoli all’aperto in programma nei prossimi giorni nell’ambito di Piccolipalchi Estate, la rassegna teatrale per il pubblico delle famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e realizzata in collaborazione con i Comuni di Buttrio, Muggia e della Carnia, con la Comunità di Montagna della Carnia, e con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli. Venerdì 4 agosto, alle 18.30 nel Parco di Villa Di Toppo-Florio a Buttrio, andrà in scena Varietà Prestige, spettacolo di marionette con Francesca Zoccarato rivolto ai bambini dai 3 anni. Un’elegante clown in gonnella di nome Mitzi e i suoi soci di legno accompagneranno il pubblico in un mondo di atmosfere e fantasie retrò. In caso di maltempo lo spettacolo andrà in scena nella ex palestra, sotto la scalinata di Villa di Toppo-Florio. Il giorno seguente, sabato 5 agosto, Varietà Prestige farà tappa anche a Muggia: appuntamento alle 18.00 in Calle Pancera, in caso di maltempo al Teatro Verdi. Ancora venerdì 4 agosto a Forni di Sotto arriverà il teatro in bicicletta di Valerio Gatto Bonanni e Guido Bertorelli della compagnia Semi Volanti di Roma. Altri Mondi Bike Tour è una divulgazione scientifica giocosa con scenografie fatte di bambù, pop up, sculture aeree, strumentini, illustrazioni animate, biciclette che diventano generatori di corrente azionate dal pubblico. Un viaggio sorprendente, rivolto ai bambini dagli 8 anni in su, per mostrare il lato meraviglioso della natura e della scienza. Lo spettacolo andrà in scena alle 18.00 in Piazzetta Municipio, in caso di maltempo invece si terrà alla Ciasa dai Fornés di Forni di Sopra. Per ulteriori informazioni e approfondimenti sugli spettacoli visitare il sito www.ertfvg.it. Info anche allo 0432 224246/11.