Pratic entra in Stellagroup, Edi Orioli nuovo amministratore delegato

È stato perfezionato il closing per l’ingresso di Pratic F.lli Orioli SpA (“Pratic”) – tra i primi produttori in Europa di pergole di design e tende da sole – in StellaGroup SAS (“StellaGroup”) – uno dei principali player europei di chiusure per finestre, di sistemi di accesso per edifici e di protezioni solari outdoor. L’ufficializzazione è avvenuta nel quartier generale di Pratic nella giornata di ieri, 22 giugno 2023.

A seguito dell’operazione, Edi Orioli, ricoprirà il ruolo di amministratore delegato. A lui sarà affidato il compito di guidare, in coordinamento con Didier Simon, presidente di StellaGroup, e Frank Schädlich, amministratore delegato, un importante consolidamento da parte del noto brand italiano a livello internazionale.

Dino Orioli, presidente dal 1995, ha confermato la decisione di non ricoprire ruoli all’interno della nuova compagine.

Giuseppe Orioli esce dal cda dopo sessant’anni di impegno e testimonianza della crescita dell’azienda fondata insieme al fratello (Pratic è nata nel 1960 da Bruno e Giuseppe Orioli, il primo di questi è il padre di Edi e Dino, i protagonisti della seconda generazione, ndr.).

Dopo l’annuncio dello scorso maggio, quindi, giunge il passo formale tra la realtà friulana con sede a Fagagna e il gruppo industriale francese che ha basi anche in Germania, Olanda e Gran Bretagna, gruppo che ora potrà contare anche sulla progettazione e produzione made in Friuli.

Quella con StellaGroup, infatti, è un’operazione fra leader del settore che hanno l’obiettivo comune di espandersi con un processo di integrazione fra competenze progettuali ed esecutive. «Pratic – spiega Edi Orioli – è stata individuata come modello di riferimento per tutte le aziende del gruppo, relativamente a ricerca e sviluppo del design e, ovviamente, per la produzione. Entrare in StellaGroup è una scelta strategica per dare alla nostra crescita lo stesso ritmo che abbiamo mantenuto in Italia, ma con i tempi e le modalità del mercato mondiale».

Sulla decisione di rimanere alla guida dell’azienda Edi Orioli indica due aspetti fondamentali. «Il primo è legato alla continuità dell’azienda, cresciuta in Friuli insieme a collaboratori talentuosi e rivenditori su tutto il territorio nazionale e internazionale che hanno contribuito e creduto nello stile unico di Pratic. Il secondo è spiegato dalla volontà di alzare ancora una volta l’asticella degli obiettivi, conosco le nostre potenzialità e sono certo che si svilupperà una nuova e importante espansione».

Come anticipato a tutte le maestranze lo scorso maggio, Pratic manterrà la sua “insegna”, la sua identità e il suo quartier generale di Fagagna, dove peraltro è stato da poco avviato il nuovo stabilimento all’avanguardia – il terzo in poco più di dieci anni – all’interno del quale opera un impianto di ultima generazione completamente automatizzato per lo stoccaggio di materie prime.

Da oltralpe trapela la soddisfazione per la chiusura dell’accordo, considerato anche che Pratic costituisce l’acquisizione più “consistente” per il gruppo francese: «Siamo sinceramente lieti di dare il benvenuto in StellaGroup a Edi Orioli e a tutto il team Pratic. È una sfida entusiasmante per StellaGroup sostenere questa grande azienda nella sua crescita futura: le sue persone, i suoi prodotti e la sua capacità industriale daranno sicuramente un forte impulso strategico al nostro sviluppo nel settore dell’outdoor a livello europeo» hanno dichiarato Didier Simon, presidente di StellaGroup e Frank Schädlich, amministratore delegato.

Dino Orioli: «Sono entrato in Pratic nemmeno diciottenne, ho attraversato tante fasi in questi decenni e sempre insieme ai collaboratori che hanno contribuito al nostro successo, persone a cui vanno la mia riconoscenza e i migliori auguri per il futuro».

Nelle prossime settimane sono previsti gli incontri operativi, con uno sguardo già proiettato al 2024 e agli obiettivi di mercato che si vorranno raggiungere.

—

Pratic

Pratic, fondata nel 1960 dalla famiglia Orioli e con sede a Fagagna (Udine), è uno dei principali produttori europei di protezioni solari outdoor, in particolare di pergole di design e tende da sole del segmento premium. È un marchio riconosciuto come leader a livello internazionale per il design ricercato, la qualità senza compromessi e le soluzioni tecnologiche innovative dei suoi prodotti, nonché per l’alto livello di servizio offerto ai suoi clienti installatori professionisti. L’azienda, che impiega circa 300 persone nel sito di Fagagna, è una tipica realtà del “made in Italy” che punta sull’eccellenza dei suoi prodotti e del suo modello industriale grazie anche ad un sito produttivo all’avanguardia. Nel 2022 Pratic ha realizzato ricavi per oltre 80 milioni di euro – di cui 60% circa in Italia e 40% all’estero.

StellaGroup

StellaGroup, con sede a Tolosa (Francia), strutturato su tre divisioni – Window Closure, Access e Outdoor, ha una estesa base industriale in Francia, Germania, Olanda, Gran Bretagna e ora anche in Italia. Nel 2022 StellaGroup ha realizzato un fatturato di oltre 640 milioni di euro impiegando circa 2.500 persone. Già protagonista nel settore delle chiusure in Europa, con questa acquisizione StellaGroup ambisce a diventare uno dei leader europei nel settore dell’outdoor e dei sistemi di protezione esterna e solare, supportando lo sviluppo di Pratic nei mercati esteri e valorizzandola come centro di eccellenza a livello di gruppo per la divisione Outdoor.

Advisor

Pratic e i suoi azionisti nell’operazione sono stati assistiti da Antonio Dosa di Ad Equity, in qualità di financial advisor, dagli avvocati Massimiliano Campeis e Francesco Belletti dello studio legale Campeis, come consulenti legali, da Luciana Sist e il suo team di EY per le attività di due diligence.

StellaGroup è stata assistita da Giorgio Castelli Villa di EY, in qualità di financial advisor, dagli avvocati Christophe Garaud e Mathilde Faure di Willkie Farr Gallagher, come consulenti legali e da PwC per le attività di due diligence.