Presentata l’89ma Fiera Regionale dei Vini di Buttrio

La manifestazione sui vini autoctoni in Friuli Venezia Giulia torna con il suo programma completo, dopo i due anni segnati dall'emergenza sanitaria: dal 10 al 12 giugno si terrà l'89ma Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, tra le più antiche rassegne enoiche d'Italia. Sede, come da tradizione, la magnifica Villa di Toppo - Florio e il suo parco storico. Oltre 170 i vini di 113 cantine che saranno proposti nell'enoteca e nelle degustazioni guidate della Guida ViniBuoni d'Italia - con cui prosegue la fortunata collaborazione - da abbinare a una ventina di piatti tra chiosco Le Fucine e laboratori Despar e partecipando a 40 eventi per tutte le età. "Dopo due edizioni, una annullata e una vissuta in forma ridotta a causa della pandemia - dichiara il presidente della Pro Loco Buri APS Emilio Bardus - questa Fiera 2022 si ricollega a quella che, nel 2019, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Sagra di Qualità da parte dall'Unpli nazionale. Ancora una volta la Villa di Toppo-Florio sarà una "cittadella" per degustare i migliori vini autoctoni e quest'anno ci sarà anche l'inserimento nel programma nazionale di Duino Aurisina - Devin Nabrežina Città Italiana del Vino 2022. Grazie a tutti i volontari per l'impegno, agli enti e partner per il sostegno che hanno reso possibile questo ricco programma. Auguro a coloro che parteciperanno alla nostra Fiera di trascorrervi, soddisfatti, piacevoli momenti". "Per Buttrio la Fiera Regionale dei Vini - aggiunge il sindaco di Buttrio Eliano Bassi - non è una semplice festa, ma significa ricordare e manifestare quelle che sono la sua origine e la sua storia. In questo Comune convivono due anime solo apparentemente contrapposte: quella agricola e quella industriale. Entrambe hanno in comune l’altissima qualità, la continua ricerca, l’innovazione e la tutela dell’ambiente. Ma c’è un ulteriore settore che non ha ancora espresso in modo compiuto tutte le sue potenzialità ed è quello turistico, inteso come turismo lento e meditativo, capace di cogliere la bellezza dei luoghi e l’altissima qualità dei prodotti, in particolare quelli derivanti dall’attività vitivinicola delle nostre aziende. E la Fiera mette in mostra queste qualità". La Fiera Regionale dei Vini di Buttrio è stata presentata oggi 8 giugno nella sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: sono intervenuti oltre a Bassi, Bardus e Bini anche Il presidente Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale tra le Pro Loco d’Italia Valter Pezzarini, per ViniBuoni d’Italia Cristina Burcheri e Ada Regina Freire, Gianpietro Colecchia per Duino Aurisina - Devin Nabrežina Città Italiana del Vino 2022, , Carlo Toppazzini consigliere Associazione Italiana Agricoltura Biologica - AIAB FVG, Silvia Moras e Cristina Battaglini del Cinemambulante, Eva Seminara della Giunta della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Tiziana Pituelli responsabile marketing e ufficio stampa Despar Friuli Venezia Giulia, Mauro Cedermas di Several Broker, Tiziano Venturini assessore al turismo del Comune di Buttrio e coordinatore regionale delle Città del Vino FVG.

INAUGURAZIONE

L'89ma Fiera Regionale dei Vini di Buttrio sarà inaugurata venerdì 10 giugno alle 18.30 nella Sala polifunzionale al secondo piano di Villa di Toppo-Florio. A seguire ci sarà la consegna del Premio “Ecofriendly” della Guida ViniBuoni d’Italia 2022 alle aziende del Friuli Venezia Giulia distintesi per l'attenzione all'ambiente e alla sostenibilità. Infine il brindisi inaugurale.

VETRINA NAZIONALE

Quest'anno c'è una novità tricolore: la manifestazione fa parte del programma di Duino Aurisina - Devin Nabrežina Città Italiana del Vino 2022. Il borgo giuliano sarà la "capitale" dell'associazione nazionale Città del Vino fino a dicembre e ha coinvolto Buttrio, come altri centri del Friuli Venezia Giulia, nel suo calendario diffuso sul territorio.

I VINI

Durante la Fiera Regionale dei Vini di Buttrio sarà attiva l'Enoteca a Villa di Toppo-Florio, con banchi mescita in cui saranno presenti vini autoctoni del Friuli-Venezia Giulia e di altre regioni d'Italia. Presente anche una selezione di vini del Carso, in onore di Duino Aurisina - Devin Nabrežina Città Italiana del Vino 2022. Durante la Fiera sarà anche possibile acquistare un braccialetto giornaliero che permetterà di assaggiare un numero illimitato di vini.

I LABORATORI DI VINIBUONI D'ITALIA

Due gli appuntamenti con la Guida ViniBuoni d'Italia del Touring Club diretta da Mario Busso, che attraverso i suoi laboratori guiderà i partecipanti alla scoperta di alcuni dei migliori vini regionali e d'Italia. Iscrizioni su www.buri.it.

Sabato 11 giugno alle 17.30 "I vini del Carso: Duino Aurisina Città italiana del Vino 2022". Un itinerario interessante nelle terre carsiche attraverso le differenti sfaccettature dei vini che hanno reso unica questa terra, in omaggio della Città del Vino di Duino Aurisina - Devin Nabrežina Città Italiana del Vino 2022. A cura di Mario Busso, Cristina Burcheri e Ada Regina Freire

Domenica 12 giugno alle 11 "Bollicine d'Italia: un grande classico". Un viaggio alla scoperta della bollicine italiane da vitigno autoctono. A cura di Mario Busso, Cristina Burcheri e Ada Regina Freire. Tra i vini proposti anche uno della selezione di spumanti regionali Filari di Bolle della Pro Casarsa della Delizia.

TRUCK DESPAR

Tornano anche i laboratori di degustazione della Despar, nel moderno truck insieme agli chef di Sapori del Nostro Territorio Igor Peresson e Matjaž Šinigoj, con i produttori locali e il critico enogastronomico Giuseppe Cordioli. “Siamo felicissimi di poter ritornare a partecipare attivamente a questa Fiera – dichiara Fabrizio Cicero Santalena, direttore regionale Despar (Aspiag Service) per il Friuli Venezia Giulia - che da 89 edizioni sa raccogliere le migliori eccellenze aziendali e la qualità più alta dell’offerta vinicola e gastronomica presente nella nostra regione. Queste due giornate di degustazioni con esperti e appassionati, ci permettono di raccontare ancora una volta il valore della tradizione autoctona dell’enogastronomia del Friuli Venezia Giulia, che in Despar celebriamo anche attraverso il nostro progetto “Sapori del Nostro Territorio” e l’adesione al marchio di promozione “Io sono FVG”. Durante la fiera, attraverso i nostri show-cooking, ricercheremo e sperimenteremo insieme ai partecipanti l’armonia migliore fra i sapori della nostra regione, cercando ancora una volta di esserne fedeli ed entusiasti ambasciatori”.

Sabato 11 giugno dalle 11.30 alle 13 e dalle 17 alle 18.30 i partecipanti (iscrizioni su despar.it/fiera-buttrio) potranno assaggiare Cialda di polenta La Blave di Mortean, con formaggi della Latteria di Ovaro e composta di ciliegie piccanti; Crema a base di pane con prosciutto crudo di San Daniele Testa & Molinaro; Orzo la Blave di Mortean alle rose, con crema di aglio orsino e mandorle; Gubana; Succo di mela Pomis; Mela e kren; Vini regionali dalle Cantine Fantinel.

Domenica 12 giugno dalle 11.30 alle 13 e dalle 17 alle 18.30 Cialda di polenta La Blave di Mortean, con formaggi della Latteria di Cividale e composta di ciliegie piccanti; Orzo la Blave di Mortean alle rose, con crema di aglio orsino e mandorle; Filetto di trota di San Daniele di Friultrota, cotto a bassa temperatura con latticello e asparagi; Gubana; Succo di mela Pomis; Mela e kren; Vini regionali dalle Cantine Baccichetto e Valpanera.

CUCINA E BIRRA

Le Fucine Caffè & Bistrot, rinomato locale di Buttrio in via Nazionale, curerà la proposta ristorativa della Fiera Regionale dei Vini di Buttrio. Un menù che si sposa con le proposte enologiche della manifestazione, per un autentico viaggio tra i sapori.

Alla Fiera Regionale dei Vini protagonista anche la birra artigianale di Buttrio. Il birrificio Borderline Brewers ha sede in via Malignani e proporrà le sue birre che raccontano il territorio.

FOCUS AGRICOLTURA BIOLOGICA

Sabato 11 giugno a Villa di Toppo-Florio a Buttrio, all'interno della Fiera Regionale dei Vini, dalle ore 10.30 si terrà "Il biologico fa comunità", focus di approfondimento insieme all'Associazione Italiana Agricoltura Biologica - AIAB FVG. L’incontro si prefigge lo scambio di opinioni ed esperienze, senza la pretesa di individuare le soluzioni perfette, ma con la concreta speranza di facilitare l’ampliamento del buon uso di quel prezioso, attuale a poliedrico attrezzo chiamato agricoltura biologica.

L’agricoltura biologica verrà così presentata come base delle comunità del cibo che sottendono i Gruppi Organizzati di Domanda e Offerta (GODO) che AIAB FVG gestisce; come valore aggiunto nel ritornare a fare agricoltura in montagna, con Claudio Coradazzi, sindaco di Forni di Sotto ma anche allevatore e coltivatore; come enzima per fare della ristorazione scolastica il volano dell’agricoltura locale e della salute pubblica, con Antonio Ciappi direttore generale di Qualità e Servizi, società che gestisce la ristorazione scolastica di diversi comuni toscani, con alcune insegnanti delle scuole primarie della Regione che hanno partecipato all’attività didattica con AIAB FVG e con Cecilia Bartolucci, presidente della Fondazione Comitans; come filo rosso che collega i Beni Comuni al pane, con Massimo Moretuzzo, DES Friul di Miec; come metodo di ricerca sui temi delle comunità e loro trasformazioni, con Lucia Piani, UNIUD; come veicolo di inclusione sociale e benessere di comunità, con don Lorenzo Piola, di Fruts di bosc; come aggregante dei viticoltori nel Biodistretto del Chianti Classico, con Monica Coletta e come strumento di miglioramento tecnico con Angelo Divittini della Cooperativa Vitis di Rauscedo; come base per le comunità energetiche rurali, con Emilio Gottardo di Legambiente. Moderazione di Cristina Micheloni, presidente di AIAB FVG e conclusioni di Angelo Radica, sindaco di Tollo e presidente nazionale delle Città del Vino. Al termine aperitivo bio.

Inoltre con AIAB FVG due laboratori intitolati "La merenda per il pic nic" dedicati ai bambini: sabato 11 giugno dalle 15.30 alle 16.30 il pane biologico, domenica 12 giugno dalle 15.30 alle 16.30 api e miele biologico.

EVENTI PER BIMBI E FAMIGLIE

La Fiera Regionale dei Vini di Buttrio accoglie bambine e bambini tra i 6 e i 12 anni e loro famiglie con un evento dedicato sabato 11 giugno e domenica 12 giugno dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17.30 alle 19.30 a Villa di Toppo-Florio. In collaborazione con lo staff di Universo Formativo ci sarà il ricco calendario di attività "Giochi DiVini”. Inoltre spettacoli di burattini a cura di Cosmoteatro Cividale del Friuli. Appuntamento a Villa di Toppo-Florio sabato 11 giugno con "L'orso balorso" e domenica 12 giugno dalle 16.30 alle 17.30 con "Zippo".

RADUNO AUTO STORICHE

Domenica 12 giugno dalle 9 tour alla scoperta di Buttrio e dintorni (con sosta alla cantina Komjanc del Collio). Alla partenza e all'arrivo (alle 13.45) il pubblico della Fiera potrà ammirare le vetture provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia e oltre, a partire dalle mitiche Fiat 500. Evento organizzato dal Club Mezzo Mille Udine insieme a Pro Loco Buri A.P.S. e Comune di Buttrio.

CICLOTURISTICA

Una semplice "passeggiata a pedali", adatta a tutta la famiglia, porterà i partecipanti a zonzo nei dintorni di Buttrio, nel cuore dei Colli Orientali del Friuli, con arrivo e partenza a Villa di Toppo-Florio domenica 12 giugno con ritrovo alle 9. La proposta è a cura di ESTplore, organizzazione di guide naturalistiche abilitate dalla Regione Friuli Venezia Giulia nonché guide ambientali AIGAE - associazione nazionale di categoria. Iscrizioni su www.buri.it.

PASSEGGIATA CINENATURALISTICA CON PICNIC

Sabato 11 giugno alle 17.30. Passeggiata tra boschi e storici vigneti dei colli di Buttrio, dialogando di viticoltura e di rapporto con l'ambiente e il territorio assieme ai viticoltori delle aziende agricole Conte d'Attimis - Maniago e Petrucco e di immagini con la scuola di cinema “Visioni in movimento”.

La passeggiata sarà accompagnata dalla regista Ludovica Mantovan e dalla guida naturalistica Marco Pascolino e sarà allietata da un Picnic con i prodotti “Sapori del Nostro Territorio” di Despar - Prenotazione obbligatoria su www.buri.it (massimo 30 posti).

PROIEZIONE DEL CINEMA ALL’ARIA APERTA

Alle 21 Proiezione all'aria aperta (ingresso libero) nella vigna dell’Azienda Conte d'Attimis Maniago, con brindisi finale. La proiezione, curata da Cinemabulante, riguarderà il film Red Obsession di David Roach, Warwick Ross preceduto dal corto Questo è il cammino di Ludovica Mantovan.

VISITE GUIDATE

L'11 e 12 giugno visite guidate al Museo della Civiltà del Vino, Lapidarium e Parco Archeobotanico. Insieme all'esperta Veronica Tomasettig, durante la Fiera Regionale dei Vini di Buttrio ci sarà questa serie di appuntamenti didattici interattivi, rivolti ad adulti e bambini, per raccontare il comprensorio di Villa di Toppo–Florio. È consigliata la prenotazione su www.buri.it.

BONSAI

L’associazione culturale “Laboratorio Arte Bonsai Buttrio” organizza la 3^ edizione della Mostra “Bonsai tra i filari”, al primo piano di Villa di Toppo-Florio. Nella giornata di sabato 11 e domenica 12 giugno 2022 si svolgerà inoltre il workshop “Scopriamo il Bonsai” dedicato ai bambini ore 16:30-17.30 (su prenotazione www.buri.it).

CULTURA

Domenica 12 giugno alle 16.30 al secondo piano di Villa di Toppo-Florio presentazione letteraria "La Panarie racconta": Le affascinanti e misteriose vicende delle leggende friulane e del loro autore Carlo H. de'Medici. Flaviano Bosco, curatore della nuova edizione, dialogherà con Stefano Stefanutti e Vittorio Zanon.

Alle 18 nella stessa sala presentazione del libro "Italo Cosmo" - Omaggio a un protagonista dell'ampelografia del XX secolo, uomo di scienza e divulgazione. A cura dell'Iss Il Tagliamento di Spilimbergo. Ricerche e testi degli allievi Silvia Colussi, Elena Marchello, Matteo Novello coordinati dal professor Umberto Massaro.

MUSICA

Tre concerti gratuiti alla Fiera Regionale dei Vini di Buttrio. Venerdì 10 giugno alle 21 Viaggi in musica, prodotto da RiMe MuTe - Ricerca Media Musica Tecnologie Ferdinando Mussutto al pianoforte Simone Moschitz al sax alto e sax soprano. Sabato 11 giugno alle 21 I Galao, intrattenimento con i grandi successi rock e dance degli anni 70-90. Domenica 12 giugno alle 21 I Beneandanti, gruppo ethno-folk per divertirsi insieme. E inoltre le cene e i pranzi alla Fiera Regionale dei Vini di Buttrio saranno allietate da una scelta musicale dei dj della manifestazione, per brindare e degustare accompagnati dalla buona musica.

MOSTRE

Nella sala grande al primo piano di Villa di Toppo-Florio, durante tutta la Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, sarà visitabile la mostra sugli artisti e artigiani di Buttrio, protagonisti del progetto del Servizio civile universale “Artisti e artigiani di ieri, oggi e domani per una cultura glocal Fvg” realizzato dalla Pro Loco Buri insieme al Comitato regionale Pro Loco UNPLI FVG.

Nella sala matrimoni di Villa di Toppo- Florio a pianoterra sarà proiettato, durante tutta la durata della Fiera Regionale dei Vini, il video "Il 700 a Buttrio" realizzato dalla Pro Loco Buri in occasione della Settimana delle Cultura Friulana della Società Filologica Friulana nel 2021 e le video interviste ai viticoltori di Buttrio fatte durante la prima fase dell'emergenza sanitaria del 2020, per promuovere il territorio e le sue eccellenze.

Inoltre si potrà ammirare, sempre al primo piano, “La Fiera Regionale dei Vini nella storia”, mostra fotografica della manifestazione durante i primi anni della sua nascita. Sempre al primo piano anche la mostra "Bonsai tra i filari".

SPECIALE CAMPERISTI

Anche in questa edizione la Fiera Regionale dei Vini di Buttrio accoglie i camperisti: per gli amanti del turismo en plein air che soggiorneranno nell'area di sosta in via Cividale sconti speciali sui vari eventi. In collaborazione con Camper Club Torre-Natisone di Buttrio.