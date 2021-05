Presentazione de “La farina dei partigiani” 3 giugno a Panzano

Racconto del «secolo breve» e di tre generazioni, La farina dei partigiani ha l’andamento di una tromba d’aria: comincia a ruotare in Bisiacaria – il territorio tra Trieste e il Friuli – per poi allargarsi all’Europa e al mondo intero.

Con il cuore che batte nella Resistenza e i piedi piantati nelle lotte sul lavoro, Piero Purich – storico e narratore – e Andrej Marini – discendente della dinastia operaia e antifascista Fontanot-Romano-Marini – ricostruiscono una vera e propria saga familiare e proletaria.

Biografie incredibili ma vere, messe insieme col rigore di chi lavora sulle fonti e narrate con la penna del romanziere. Vite che incarnano il grande sogno della sinistra europea e mondiale. Vite di chi non si è mai arreso di fronte alle difficoltà e alle delusioni più cocenti. Vite all’insegna della libertà mosse da un ideale intramontabile: la fine dello sfruttamento.

Piazzetta esposti amianto - Panzano - 3 giugno ore 18.30

Presentazione "La farina dei partigiani" CON ANDREJ MARINI E PIERO PURICH

"Una saga proletaria"

Tre generazioni di lavoratori

Le loro lotte contro fascisti e padroni

Dalla Bisiacaria, alla Jugoslavia al mondo intero

Evento facebook: https://www.facebook.com/ events/3964060923711714