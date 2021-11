Presentazione del volume Il patrimonio industriale sul Tagliamento le filande di Dignano e di Carpacco

Martedì 30 novembre 2021 alle ore 17.00 al Museo Archeologico Nazionale di Cividale in Piazza del Duomo 13, grazie alla collaborazione della Direzione regionale Musei del Friuli Venezia Giulia si terrà la presentazione del libro “Il Patrimonio industriale sul Tagliamento. Le filande di Carpacco e Dignano” con la partecipazione della curatrice e autrice Dott.ssa Angela Zolli e dei co-autori Milvia Morocutti, Enrica Capitanio, Paolo Sartori.

Le filande di Dignano e Carpacco, localizzate sull’ultimo fiume selvaggio d’Europa, il Tagliamento, costituiscono un patrimonio di importanza storica, economica, antropologica, architettonica e paesaggistica da tutelare e valorizzare. Il volume ne contestualizza le vicende nel quadro del processo di industrializzazione, con lo scopo di favorirne la conoscenza e il recupero. La pubblicazione, a cura della Casa editrice L’Orto della Cultura, ripercorre la storia dei suoi protagonisti, filandere e industriali, dagli antichi mulini alla nascente industria. Gli spazi architettonici delle filande vennero progettati e riscostruiti, negli anni Venti, quali manufatti del tutto originali per l’epoca.

Prefazione di Giovanni Luigi Fontana

L’ingresso alla presentazione è gratuito e si richiede il rispetto delle norme sanitarie vigenti per l’accesso al Museo.

Prenotazione obbligatoria al Numero 0432 700700 (Museo Archeologico Nazionale, Piazza Duomo 13 a Cividale del Friuli).