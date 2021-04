Presentazione on line 23 aprile ore 19 – Nelle parole la mia vita di Caterina Fiorentini

Il 23 aprile prossimo alle ore 19 sul canale YouTube di Caterina Fiorentini verrà presentato il progetto multimedia "Nelle parole la mia vita" e - soprattutto - il libro omonimo di Silvia Piacentini. Un "coming soon" che testimonia la poetica dell'autrice attraverso la viva voce di lei. Ecco gli estremi della presentazione on line: 23 aprile 2021 ore 19, su Caterina Fiorentini YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCxu-j3S057V1w4maBECNQ3g

La presentazione sarà registrata qualche ora prima con il supporto della Casa della Musica di Trieste e di Erna Fiorentini Elsen, che ci offre l'hosting su Zoom dal KIT Karlsruher Institut für Technologie. Parteciperanno: il presidente del Fogolar Furlan di Roma Francesco Pittoni, il presidente dell'Associazione dei Sardi a Roma Il Gremio Antonio Maria Masia, il vicesindaco del Comune di Varmo Davide de Candido, il presidente della Società Filologica Friulana Federico Vicario e il fotografo e videomaker Giuseppe Piras. Modererà Caterina Fiorentini. Silvia Piacentini presenzierà con la lettura preregistrata dei suoi componimenti.

Per maggiori informazioni sul progetto potete visitare il sito https://catefiorentini.wixsite.com/idiomaperduto

Per la visione completa del film "L'idioma perduto La voce ritrovata" di G.piras e C. Fiorentini: https://www.youtube.com/watch?v=Zb-NiepvJMw

Per l'ascolto completo dell'album musicale dedicato da C. Fiorentini alla poetica di Silvia, il Canzoniere per Silvia (vol. 1), ecco uno dei link utili:

https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_n6xUyv7cu25CN2TsxO0TH7PJXM3xu_TCE