Presentazione “Storie di antifascismo senza retorica” di Max Collini

Sarà presentato martedì 9 aprile, alla libreria MA Mondadori Bookstore del C.C. Città Fiera di Martignacco (UD), il libro “Storie di Antifascismo senza retorica”, scritto a quattro mani da Max Collini (voce degli Offlaga Disco Pax) e da Arturo Bertoldi ed edito da People. Alle ore 18 Max Collini dibatterà tra politica, aneddoti e varie avventure e peripezie; pur affrontando un argomento tornato di strettissima attualità il libro contiene dettagli e approfondimenti che vengono trattati con una irrinunciabile dose di leggerezza e autoironia, rendendo il linguaggio con cui di solito si parla di questi argomenti più intimo e colloquiale. La scrittura si sviluppa infatti attraverso ventitré piccole storie, quasi sempre personali ma reali e ampiamente verificabili, storie che attraversano la seconda metà del secolo breve e si avventurano perfino nel presente. Eventi minimi e umanissimi che gli autori descrivono, per dirla con le loro stesse parole, “senza retorica, senza eroi, senza ufficialità, senza bandiere e proprio per questo nostri nel profondo, là dove si fanno i conti con chi siamo, che cosa vogliamo, quanto ci resta ancora da dire. Perché l’“assenza di fascismo in questa Repubblica, dal 1945 a oggi, è stato solo il desiderio, mai compiutamente realizzato, di chi ama la democrazia”.

Condurrà l’incontro Simone Dotto, docente di Storia dei Media all’Università di Udine, e non mancheranno alcune letture tratte dal libro, pubblicato poche settimane fa da People, la casa editrice di Pippo Civati, il quale da tempo è più impegnato come operatore culturale che come politico in prima persona. Ottima nel frattempo l’accoglienza dei lettori: in pochi giorni la prima edizione è andata esaurita e il titolo è già stato ristampato, e ne è ulteriore prova il lunghissimo tour di presentazioni iniziato a fine febbraio e che ha portato, e continuerà a portare nelle prossime settimane, Collini e Bertoldi in giro per la penisola.