Presentazione volume di Giampaolo Borghello

Presentazione del volume Intorno al Sessantotto, Voci luoghi parole di Giampaolo Borghello, pubblicato nella collana Quaderni dell'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione. Martedì 19 ottobre 2021 alle ore 18.00 alla Libreria Tarantola di Udine (Via Vittorio Veneto 20) sarà presentato - finalmente in presenza - il volume "Intorno al Sessantotto. Voci luoghi parole" di Giampaolo Borghello pubblicato dall'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione nella collana Quaderni dell'Istituto. L'autore dialogherà con Antonia Pillosio, programmista regista Rai FVG, e con Romano Vecchiet, già direttore della Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine. Si parlerà, quindi, del Sessantotto, ma non solo: prima, durante e dopo. Il volume, attraverso le 21 videointerviste realizzate dall’autore per conto dell’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, indaga i diversi percorsi di vita dei singoli: la famiglia, la giovinezza, gli studi, il lavoro, le passioni politiche e le analisi retrospettive. Il libro ci propone in sostanza un vivace e composito caleidoscopio di esperienze ricco di analisi, di sorprese, di riflessioni e di memorie. E' consigliata la prenotazione scrivendo a tarantolaudine@gmail.com ed è necessario il GreenPass.