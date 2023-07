Progetto regionale di promozione della lettura LeggiAMO 0-18. Lunedì prossimo un incontro

Il progetto regionale di promozione della lettura LeggiAMO 0-18 propone un incontro, aperto alla stampa, con le istituzioni e tutti i collaboratori del progetto, per raccontare l’impatto del progetto “Su e giù per le storie” sul territorio. L’incontro si terrà: Lunedì 24 luglio, alle ore 11.00 nella Sala Pasolini del Palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di Udine

(via Sabbadini) Alla conferenza saranno presenti le istituzioni regionali, comunali e gli enti che sostengono il progetto “Su e giù per le storie”, insieme ai partner di LeggiAMO 0-18 attivi sul territorio, Damatrà e Centro per la Salute del Bambino – CSB. Il progetto “Su e giù per le storie”, promosso da LeggiAMO 0-18 all’interno del grande contenitore “Nessuno escluso”, propone iniziative di promozione della lettura destinate ai contesti geografici e ai soggetti più fragili a livello sociale e culturale. L’obiettivo del progetto è di portare i libri e la lettura fuori dalle biblioteche e dentro i palazzi, sulle scale, nei cortili e nei giardini dei quartieri residenziali e popolari.

L’edizione 2023 – la seconda in ordine di tempo – si svolge nella periferia Ovest della città di Udine, nei quartieri San Domenico, Villaggio del Sole e Rizzi, e propone incontri periodici negli spazi pubblici, nelle aree verdi e nelle zone adiacenti alle aree condominiali. Il calendario di questa edizione vede una fitta serie di appuntamenti, che hanno preso il via a maggio e continuano fino al 31 luglio.

Tra le attività proposte ci sono i momenti dedicati alla lettura sotto le colorate tende della Tribù che legge, gli incontri nei palazzi di Le Storie sulle Scale e, infine, le Feste librose, delle vere e proprie feste, aperte a tutti, per condividere il piacere della lettura con giochi, laboratori e altre attività.

A dare forma al progetto è una virtuosa rete di associazioni e realtà che, insieme ai partner di LeggiAMO 0-18, si adoperano per favorire l’inclusione sociale all’interno delle comunità coinvolte.

***

Il progetto “Su e giù per le storie” è curato dai partner di LeggiAMO 0-18 Damatrà e Centro per la salute del bambino – CSB, in collaborazione con Nati per Leggere, il Villaggio per crescere di Trieste e Mamma Lingua. Accanto a loro vi è una preziosa rete di enti, associazioni e realtà locali che da tempo agiscono sul territorio: Comune di Udine, ATER Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Udine, Biblioteca Civica V. Joppi di Udine, Get Up, Istituto Comprensivo I° Circolo Udine, Casa dell’Immacolata, Punto Luce-Save The Children di Udine, Associazione Alveare APS, Cooperativa Itaca, Comitato di quartiere San Domenico, Circolo ricreativo Nuovi Orizzonti, Associazione culturale Cas’Aupa, Associazione Anteas, Comunità Piergiorgio e Gruppo Scout.