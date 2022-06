Prosegue a ritmo serrato il programma di spettacoli proposti da Anà-Thema Teatro fino a metà agosto oltre 70 gli spettacoli previsti

Oltre 70 spettacoli in meno di due mesi, da Trieste a Roma, da Padova a Trento, da Mantova a Venezia, da Verona ai tantissimi paesi del Friuli Venezia Giulia. Estate da sold out per Anà-Thema Teatro che a metà giugno ha iniziato il suo lungo “summer tour” che proseguirà fino a metà agosto, quando la compagnia si appresterà ad allestire a Osoppo (Ud) la prima edizione di Tiere, il primo festival in Italia che abbina il teatro antico allo sport in programma dal 26 agosto al 3 settembre. Se è vero da un lato che Anà-Thema non si è mai fermata nemmeno durante i mesi più duri della pandemia, reinventandosi il modo di “fare teatro” e restando sempre in contatto con il suo pubblico, la stagione estiva attualmente in corso è davvero un'esplosione di proposte. Molte sono le nuove produzioni, come l'atteso spettacolo itinerante "Gli dei dell'Olimpo” in cui sarà Zeus in persona ad accompagnare il pubblico ad ascoltare, lungo diversi percorsi, le storie del forte Poseidone, il dio del Sole Apollo, il terribile Ade, il protettore dell'amore Eros, il frizzante Dionisio, la temeraria Artemide e la giusta Atena. Tra le proposte anche “Odissea” un recital emozionante per conoscere e avventurarsi nel poema di Omero, tra brani letti e recitati, momenti cantati e attimi di riflessione e di approfondimento. A metà tra musica e parole anche il concerto recitato “Ricordi e Canzonette” e interamente dedicato a Pier Paolo Pasolini è “Divina Mimesis” in cui gli attori recitano e interpretano i versi di Pasolini concatenati a quelli di Dante in un susseguirsi di parole, immagini e musiche, incontrando quei “nuovi” peccatori che il poeta di Casarsa colloca nei diversi gironi infernali. Nel calendario estivo di Anà-Thema non mancheranno gli spettacoli di teatro-ragazzi, le cene con delitto e molte altre proposte per tutta la famiglia.

Il calendario completo di tutte le date è consultabile sul sito www.anathemateatro.com. Per informazioni e prenotazioni: 3453146797 - 04321740499 info@anathemateatro.com