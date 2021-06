Punti di primo intervento, Liguori (Cittadini): «Quando riapriranno le sedi di Gemona e di Cividale del Friuli?»

«Continuo a ricevere le sollecitazioni dei cittadini di Gemona, di Cividale e delle Valli del Natisone sempre più preoccupati per il destino degli ospedali territoriali: nel corso degli anni molti reparti e i pronto soccorso sono stati depotenziati, è fondamentale che almeno i Punti di Primo Intervento, attraverso cui vengono gestiti i bisogni assistenziali e terapeutici minori e trattate in prima istanza le emergenze sanitarie, vengano riaperti. La Giunta dia indicazioni precise in merito». La consigliera regionale dei Cittadini Simona Liguori ha depositato un’interrogazione in cui chiede all'assessore Riccardi di comunicare quando verranno riattivati i Punti di primo intervento che servono Cividale, le Valli del Natisone e Gemona e i territori limitrofi.

Ma c’è anche un altro tema. «Dopo l’esternalizzazione dei punti di primo intervento di Maniago e Sacile, che accoglieranno quindi personale medico e infermieristico gestito da privati, saranno privatizzati anche i PPI di Cividale del Friuli e di Gemona?».