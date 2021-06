Nasce Mittelland il programma di eventi diffusi sul territorio di Cividale e delle Valli del Natisone e del Torre. Presentata la Mappa Parlante

Mittelland è la piattaforma di esperienze che valorizza la vocazione turistica del territorio di Cividale del Friuli, delle Valli del Natisone e del Torre, luoghi che offrono una ricchezza di lingue, natura, storia e tradizioni davvero eccezionale.

Promosso da Mittelfest, Mittelland racchiude la rete di collaborazioni tra diverse realtà del territorio che, sotto un denominatore comune, danno vita ad un contenitore di tantissimi eventi ed attività diffusi, organizzati lungo il corso dell’anno.

Il calendario dei primi mesi di Mittelland è stato presentato oggi all’interno dell’azienda vinicola Zorzettig, main sponsor di Mittelfest. L’obiettivo è valorizzare l’attrattività turistica di tutta la zona di Cividale e delle Valli unendo ciò che di meglio possono offrire: sport nella natura (escursioni, camminate, percorsi in bici, yoga), degustazioni di vini e prodotti locali, libri, incontri, concerti in boschi e in villa: il programma completo è consultabile nella sezione dedicata del sito mittelfest.org

“Con il progetto Mittelland, Mittelfest riafferma con forza il proprio ruolo di catalizzatore della valorizzazione turistica della Regione FVG – commenta il presidente Roberto Corciulo – un percorso che attraversa la cultura ma anche le bellezze naturali, la tradizione enogastronomica e le economie locali. Grazie alla collaborazione strategica con tante realtà territoriali, Mittelland fa riscoprire i luoghi a chi li abita, ma soprattutto a quei turisti che viaggiano alla ricerca di esperienze sempre nuove e di qualità”.

“Questi territori sono solcati da tre lingue, italiano, friulano e sloveno, ma non troppo distante c'è pure il tedesco – sottolinea il direttore artistico Giacomo Pedini - Son luoghi dove si incontrano l'est e l'ovest europei, propri di una terra di mezzo, con una natura a tratti indomita: una Mittelland. È così che intendiamo esplorarla e offrirla al turista curioso, in cerca di un'esperienza immersiva, dall'arte allo sport, al vino, ai paesaggi e ai segni di civiltà antiche.”

Volano di Mittelland è la Mappa Parlante® che è stata presentata oggi. Realizzata da Fondazione Radio Magica Onlus su commissione e con il sostegno di Mittelfest, è una mappa di comunità realizzata coinvolgendo 20 comuni (oltre a Cividale, Attimis, Cassacco, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Moimacco, Nimis, Povoletto, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano).

Si tratta di una mappa d’autore, cartacea e digitale, in cui ogni comune del territorio è rappresentato da un luogo o monumento del cuore scelto e votato dai suoi abitanti. Attraverso un QR Code posizionato sulla mappa cartacea o dai siti di Radio Magica e Mittelfest, si potrà accedere alla mappa parlante digitale per ascoltare le audio e video storie realizzate: 6 racconti e 16 curiosità dedicate ai luoghi scelti dalla comunità. Artisti locali e internazionali hanno partecipato alla realizzazione della nuova Mappa Parlante®: Anna Forlati (illustratrice della mappa), Davide Calì e Mariaelena Porzio (autori dei racconti), Paolo Cossi (illustratore), Ornella Serafini, Daniela Gattorno, Adriano Giraldi e Valentino Pagliei (attori), Nicola Marchesin (videomaker).

La Mappa Parlante® in italiano è navigabile da Web App grazie al Sasweb Lab dell’Università degli Studi di Udine e, in una seconda fase, sarà disponibile anche in sloveno e tedesco per i turisti stranieri.

“L’esperienza delle Mappe Parlanti conferma la vocazione sociale della Cultura del Friuli Venezia Giulia. Per questo – spiega Elena Rocco, ideatrice del progetto - abbiamo deciso di far arrivare la nuova mappa in tandem dalla nostra sede operativa Udine.” In sella ci sarà anche Enrico, il ragazzo speciale da cui 10 anni fa nacque l’idea di fare un radio bella e magica per tutti.

“Giunto al suo trentesimo anniversario, il Mittelfest si conferma essere l'evento più importante nella nostra scena culturale - commenta Annalisa Zorzettig, alla guida dell'azienda Zorzettig - Ancora di più quest'anno, con il lancio di Mittelland, la valorizzazione culturale e artistica del territorio avrà sempre più risonanza. Noi crediamo moltissimo nella nostra terra, nel rispetto della natura e del tempo, e nella condivisione. Cerchiamo sempre di pensare ai nostri “eredi” in ogni cosa che facciamo perché ogni nostra azione presente è il seme che piantiamo per il futuro delle prossime generazioni. Per questo sosteniamo Mittelfest e siamo lieti di dare il nostro contributo a questa grande manifestazione”.

Il progetto Mittelland è reso possibile grazie alla collaborazione di Associazione Culturale Coro “Le Colone”, Associazione Progetto Musica, Associazione Soroptimist, Azienda Zorzettig, Birrificio Forum Iulii di Cividale del Friuli, Civibank - Banca di Cividale s.p.a, Comune di Stregna, Confartigianato Udine, Confcommercio imprese per l’Italia – Udine, Confindustria Udine, Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine, Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali Ramandolo, Fondazione Radio Magica Onlus, Fondazione Villa de’ Claricini Dornpacher, Kulturno društvo 'Ivan Trinko', “La Libreria” di Piero Boer di Cividale del Friuli, Nei suoni dei luoghi, Palchi nei parchi 2021, Proloco Nediške Doline di San Pietro al Natisone, Promoturismo FVG, Stazione Topolò / Postaja Topolove, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Studio Pascolini di Cividale del Friuli, Vallimpiadi ASD, Walkingruncentrostorico, 32° Giro di Italia femminile.