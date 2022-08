Raccolta rifiuti: Il Comune di Pordenone pronto a un ulteriore passo avanti nella raccolta differenziata

L'operazione relativa a un ulteriore passo avanti nella raccolta differenziata a Pordenone è prevista a partire da metà ottobre ma inizia oggi la distribuzione, casa per casa, a tutti i residenti dei quartieri Sacro Cuore, Torre, Maglio, Borgo Colonna e aree limitrofe (c.d. Zona Gialla) della lettera predisposta dall’Amministrazione Comunale unitamente a GEA per spiegare il nuovo modello di raccolta “porta a porta” che verrà avviato a partire dal 17 ottobre 2022. Indicativamente, dal 1 settembre 2022 si avvierà la consegna a domicilio dei nuovi contenitori per il conferimento di carta e cartone (bidone blu, come già nelle altre zone d’Italia e in Europa) e del secco residuo (bidone grigio). Insieme ai bidoni verranno consegnati i sacchetti per la raccolta di plastica e metalli, le istruzioni per un corretto smaltimento, e un’altra novità, la tessera magnetica per l’apertura dei contenitori stradali per il vetro e per l’organico. È una piccola rivoluzione nelle nostre abitudini quotidiane che deve essere vissuta con spirito positivo, consapevoli che questa operazione permetterà a Pordenone di compiere un ulteriore passo avanti verso la sostenibilità e verso una più puntuale equità delle tariffe. Perché questo step risulti massimamente efficace, l’Amministrazione comunale e Gea contano moltissimo sulla partecipazione dei cittadini, sicuri che una Città più impegnata per l’ambiente, sarà anche una Città di cui tutti andranno ancora più fieri.