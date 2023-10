Riesumare le Province – M5S Fvg: “Poltronificio che non risolve i problemi dei friulani”

“Lega e Fratelli d’Italia non possono continuare con questo teatrino o si vantano di aver cancellato le Uti e inventato comunità e enti di decentramento o si vanta di voler ripristinare le province, sulla cui cancellazione han votato a favore perché le prime stanno dimostrando sul territorio quanto inutili siano le seconde. Rimaniamo contrari al ritorno di un ente solo per aggiungere poltrone e privilegi a politici, soprattutto se non risolveranno i veri problemi della gente e di politico non faranno nulla, così come nulla di politico, ci auguriamo, è stato fatto dai commissari degli Enti di decentramento in questi anni. Il MoVimento 5 Stelle sta seguendo l’iter della proposta di legge di modifica con il nostro Deputato Alfonso Colucci in Commissione Affari Costituzionali”