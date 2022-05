Riprende l’attività di LeggerMente al centro di salute mentale di san Daniele

Dopo una lunga interruzione che risale a marzo 2020 e causata dai ben noti problemi pandemici, finalmente è ripresa l’attività di LeggerMente al CSM di San Daniele. Come ormai consuetudine, ogni martedì, a cadenza settimanale, in una delle stanze del Centro di Salute Mentale risuona nuovamente la voce dei lettori e dei commenti del pubblico: si legge, si racconta e si condividono emozioni. E come consuetudine lo spirito di LeggerMente viene accolto tra le pareti di questa struttura; con particolare entusiasmo da parte del personale che si è sempre aperto a nuove iniziative capaci di coltivare relazioni tra le persone attraverso l’amore per la lettura e la narrazione, ma non solo. Fino a febbraio di due anni fa, si erano infatti alternatati felicemente lettori e musicisti del calibro di Doro Giat, Paolo Forte, Juri Dal Dan ed Elvis Fior che avevano saputo coinvolgere gli utenti con straordinarie performance musicali: batterie, chitarre, pianoforti e fisarmoniche si erano uniti alla narrativa ed alla poesia creando un’atmosfera magica e spettacolare. Da ormai 10 anni i lettori resistenti di LeggerMente dedicano un’ora del proprio tempo per leggere storie e libri di qualsiasi tipo agli ospiti del Centro di Salute di San Daniele: una lettura gratuita sotto ogni punto di vista, non solo perché prosegue su quel filone di volontariato culturale che LeggerMente persegue ormai da anni, ma anche perché questi appuntamenti con libri e autori non si pongono come obiettivo nulla di più di una semplice condivisione con il pubblico dei pazienti.

È uno stare con loro e accanto a loro per trovare nel libro un comune compagno di sogni, riflessioni e avventure. Ciò ha permesso che uno scambio reciproco di letture, di proposte, di considerazioni, mettendo in luce la delicata sensibilità degli ospiti stessi, la loro creatività, la loro partecipazione agli incontri del martedì. L’attività è coordinata da Tiziana Cominotto, che può essere contattata scrivendo a info@leggermente.it.