Sanità: Spitaleri (Pd), arroganza e incompetenza mix micidiale

“Incredibile che Arcs possa dare via libera a nuovi atti aziendali senza che i professionisti e gli amministratori dei territori ne sappiano qualcosa. E’ la gestione della sanità dei tecnici nominati e dominati da Riccardi: nessuno deve sapere nulla prima che tutto sia compiuto. Accade l’inverosimile, che un pezzo di Sanità regionale (l’Arcs) sostiene che da mesi stava discutendo con le Aziende sanitarie sui correttivi agli atti aziendali, ma all’insaputa di un altro pezzo di Sanità regionale (la Direzione centrale), quindi nessun problema e tutto pronto in pochi giorni. Arroganza e incompetenza sono un mix micidiale per far saltare la sanità”. Lo dichiara Salvatore Spitaleri (Pd), commentando l’annuncio, fatto dal direttore dell’dell’Azienda regionale di coordinamento della Salute, dell’approvazione degli atti aziendali respinti lo scorso 22 aprile con una lettera della Direzione centrale della Salute.