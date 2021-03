Risorse forestali: ultimata da parte degli operai della Regione la manutenzione speciale siti di pregio

Cinquanta operai della Regione hanno completato in questi giorni gli interventi di manutenzione straordinaria sulle alberature e gli sviluppi arbustivi incontrollati nei principali compendi monumentali del Friuli Venezia Giulia.

Si tratta di personale attivo nel Servizio gestione territorio montano bonifica e irrigazione che nella stagione mite agisce in montagna, ma che nei mesi invernali si dedica alla sistemazione di parchi, giardini e aree verdi in operazioni particolarmente impegnative e spesso in situazione impervie. Gli operai, in questi primi tre mesi nel 2021, hanno utilizzato tecniche silvocolturali e procedimenti di ingegneria naturalistica per individuare ed eliminare piante infestanti malate e deperienti.

Gli interventi hanno interessato cinque tra i siti di maggior richiamo della regione: il parco storico del Castello di Miramare a Trieste, il parco di Villa Coronini Cronberg a Gorizia, le mura del Castello di Gradisca d'Isonzo, i Bastioni e le mura di Palmanova e il colle del Forte di Osoppo.

L'azione delle otto squadre regionali ha interessato anche altri compendi pregiati: Villa Moretti a Tarcento, il parco di Villa Varda a Brugnera, l'ex Caserma Pasubio a Cervignano e il centro visite del Lago del Cornino.

"È un'attività utile e intelligente quella di utilizzare il nostro personale, con le sue elevatissime capacità operative e le sue conoscenze botaniche, nel supporto e la cura dei luoghi di maggiore interesse e rilevanza presenti nella nostra regione durante i mesi invernali in cui non si può agire in montagna", ha rilevato l'assessore regionale alle Risorse forestali Stefano Zannier, regista dell'iniziativa. "Si crea così una preziosa sinergia tra enti e organizzazioni. Supportiamo nella gestione e conservazione dei compendi pregiati - ha aggiunto Zannier - anche le amministrazioni proprietarie che in molti casi non sarebbero in grado di svolgere gli interventi più impegnativi in autonomia".

L'impiego delle squadre regionali su beni e fondazioni di proprietà pubbliche di rilevante interesse storico e naturalistico è previsto dalla legge regionale 9 del 2007. Per attivare in concreto gli interventi si è fatto leva su convenzioni tra gli enti proprietari e il dirigente del competente Servizio regionale sulla scorta di progetti predisposti dagli enti e preventivamente approvati dai Comuni e dalla Soprintendenza.

Ora gli operai forestali, completati gli interventi nei compendi, si accingono a riprendere l'attività in montagna. "Ma - ha assicurato Zannier - l'anno prossimo le squadre regionali torneranno a disposizione dei parchi monumentali per contribuire a conservare e 'tirare a lucido' un patrimonio naturalistico-architettonico che in Friuli Venezia Giulia non è localizzato solo in alcuni siti ma è molto diffuso e tutto da conoscere o da riscoprire, nella logica di intervenire in via straordinaria per ripristinare i siti e lasciare poi la gestione ordinaria agli enti proprietari".