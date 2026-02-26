Russell (Unicef): più di 500 milioni di bambini vivono in Paesi in conflitto

Sono numeri da capogiro quelli diffusi dall’Unicef: “Oggi più di 500 milioni di bambini – quasi uno su cinque a livello globale – vivono in Paesi in cui sono in corso guerre o altri conflitti violenti. Ogni anno decine di migliaia di bambini vengono uccisi o feriti nei conflitti armati e questo numero è in aumento. Inoltre, molti bambini sono malnutriti a causa dei conflitti e non possono andare a scuola. L’istruzione dei bambini è sempre più sotto attacco diretto”. L’ennesima denuncia arriva da Catherine Russell, direttrice generale dell’UNICEF, intervenuta ieri, 25 febbraio, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – Meeting Arria-Formula per la Red Hand Day 2026 su “Istruzione sicura per prevenire il reclutamento e l’utilizzo di bambini nei conflitti armati”.

“Da quando il Consiglio di Sicurezza ha adottato la Risoluzione 1612 nel 2005”, ha evidenziato Russell, “le Nazioni Unite hanno verificato più di 14.000 attacchi contro scuole e oltre 3.000 casi di utilizzo militare di scuole, quasi due attacchi al giorno, per due decenni. Il ritmo di questi attacchi è in aumento, con più della metà dei casi verificatisi solo negli ultimi dieci anni”.

“Solo nella Striscia di Gaza, dal 2023 il 97% delle scuole è stato danneggiato o distrutto”, ha continuato la direttrice generale dell’UNICEF. “In Paesi come la Repubblica Democratica del Congo, il Myanmar e l’Ucraina centinaia di scuole sono state saccheggiate, incendiate e attaccate con armi esplosive come bombardamenti e attacchi aerei”.

“Questi attacchi costituiscono gravi violazioni nei confronti dei bambini, attacchi diretti alla loro sicurezza, dignità e futuro”, ha accusato Russell. “Quando le scuole vengono attaccate o occupate, i bambini perdono molto più che opportunità di apprendimento, perdono spazi sicuri, opportunità di sviluppo sociale con i loro coetanei e accesso a servizi essenziali come l’alimentazione scolastica, l’assistenza sanitaria e il sostegno alla salute mentale. Possono anche perdere l’accesso a informazioni salvavita sui rischi rappresentati dai residuati bellici esplosivi”.

“I bambini che non frequentano la scuola”, ha continuato, “sono esposti a rischi significativamente più elevati di sfruttamento, lavoro minorile, matrimoni precoci, tratta e reclutamento in gruppi armati. Nei casi in cui i gruppi armati utilizzano le scuole come basi o depositi di armi, si assiste spesso a un aumento del reclutamento e dell’utilizzo di bambini. I bambini che non frequentano la scuola possono essere costretti a prestare servizio come soldati o corrieri e sono esposti a sfruttamento e abusi sessuali. La presenza di attori armati nelle scuole espone inoltre studenti e insegnanti al rischio di ferite e morte durante gli attacchi delle forze avversarie”.

“Proteggere l’istruzione significa garantire la sicurezza delle scuole e assicurarsi che le parti in conflitto si astengano dall’utilizzarle per scopi militari”, ha detto ancora Russell, riferendo che “l’esperienza dell’UNICEF dimostra che un approccio integrato all’istruzione, alla protezione e alla costruzione della pace è particolarmente efficace nel prevenire il reclutamento dei bambini. Ciò include spazi di apprendimento sicuri, apprendimento accelerato per i bambini che hanno perso giorni di scuola e la formazione degli insegnanti per sostenere i bambini a rischio. Ciò significa anche combinare l’istruzione con il sostegno alla salute mentale e il coinvolgimento della comunità, nonché percorsi di apprendimento o acquisizione di competenze ulteriori”.

Come ha ricordato sempre Russell nel suo intervento, “l’UNICEF promuove la protezione delle scuole dagli attacchi e dall’uso militare, esortando le parti a rispettare il diritto internazionale” e “invitando gli Stati membri ad approvare e attuare la Dichiarazione sulle scuole sicure. Lavoriamo per ampliare l’accesso all’apprendimento formale e non formale per i bambini colpiti dai conflitti. Ciò include i bambini sfollati o che vivono come rifugiati”.

“Un’istruzione sicura può prevenire efficacemente il reclutamento e l’utilizzo di bambini da parte di gruppi armati, ma ciò richiede un’azione collettiva”, ha affermato Russell, esortando “tutti gli Stati membri ad approvare e attuare la Dichiarazione sulle scuole sicure” e “ad adottare politiche che proteggano le scuole, gli studenti e gli insegnanti, garantendo al contempo la responsabilità per le gravi violazioni dei diritti umani. L’istruzione dovrebbe essere sistematicamente integrata nei piani d’azione nazionali sui bambini e i conflitti armati”.

Tutto ciò, ha concluso, nell’attesa estenuante che “gli attacchi contro l’istruzione”, “l’uso militare delle scuole” e il “reclutamento” e “l’impiego di bambini” finiscano.