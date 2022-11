Salute, Honsell (Open): preoccupa impiego medici a gettone in Asufc

“Preoccupa la notizia che i cosiddetti medici a gettone inizino a essere impiegati anche dall’Azienda ospedaliero universitaria del Friuli Centrale”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), domandandosi “cosa rende così problematico il clima in questa Azienda, tanto da non riuscire a trovare dei medici da assumere? Il fatto che ci siano dei medici a gettone indica chiaramente che la mancanza di medici non esiste, come invece dichiara l’assessore Riccardi. La causa è un’altra!”. “Come mai – aggiunge Honsell – non si riesce allora a trovare anche medici a gettone per coprire tutti i posti di guardia medica e di continuità assistenziale in montagna, la cui scopertura denunciamo ormai da anni?”. “Preoccupa, infine, anche la recente riforma di Riccardi che, al buio, vuole trasformare queste Aziende – conclude la nota – da sanitarie a socio-sanitarie. Saranno anche quei servizi gestiti a gettone e, quindi, incapaci di garantire l’attuale continuità?”.