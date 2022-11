Aviano Brugnera Polcenigo: La Giornata Mondiale della Gentilezza 14 novembre

La valigia della gentilezza ricolma di cuori con parole gentili, il cruciverba delle parole gentili, lo scambio di foto-dediche gentili e dei biscotti della gentilezza a forma di cuore sono solo alcune delle tante attività che il 14 novembre vedranno impegnati insieme gli anziani dei tre Centri diurni di Aviano, Brugnera e Polcenigo con bambini e ragazzi dei territori, per promuovere reciprocamente l’attenzione e il rispetto verso il prossimo, la cortesia dei piccoli gesti, la pazienza, la cura e l’ascolto. Tornano ai Centri diurni per anziani di Aviano, Brugnera e Polcenigo gli eventi che celebrano la Giornata Mondiale della Gentilezza. Promosse dal Servizio sociale dei Comuni Livenza Cansiglio Cavallo unitamente ai Comuni di Aviano, Brugnera e Polcenigo, le iniziative, dopo la pausa forzata legata al Covid, coinvolgeranno in un’ottica intergenerazionale gli anziani che frequentano i tre Centri e i bambini della scuola materna parrocchiale di Aviano, i ragazzi del Servizio educativo territoriale di Brugnera, una decina di studenti che appartengono alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio residenti in paesi diversi, nonché gli studenti del doposcuola di Polcenigo. Gestite dalla Cooperativa sociale Itaca, le attività – che rientrano nella co-progettazione con il SSC Livenza Cansiglio Cavallo insieme alle Cooperative Acli e Fai – rientrano in un unico progetto con tre declinazioni differenti.

IL PROGRAMMA DEL 14 NOVEMBRE

Ad Aviano i bambini della scuola materna parrocchiale Ferrante Aporti hanno creato la valigia della gentilezza che porteranno al Centro diurno, dove sarà riempita di cuori e parole gentili preparati dagli anziani. Inoltre, apriranno un grande cuore bianco che verrà colorato dalle impronte delle mani di tutti.

A Brugnera i ragazzi del Set saranno impegnati in un laboratorio intergenerazionale con gli anziani del Centro diurno. Insieme si cimenteranno nel trovare le parole della gentilezza, inserendole in un grande cruciverba, mentre alcune signore leggeranno dei brani sul tema, stimolando una riflessione sull’importanza di essere gentili. La giornata, ricca di allegria e condivisione, si concluderà con uno scambio di doni.

A Polcenigo gli studenti del doposcuola e gli anziani del Centro diurno si scambieranno foto con dediche gentili, promuovendo un progetto di relazione e amicizia raccolto con grande slancio da tutti, tanto che gli anziani regaleranno ai ragazzi un collage della gentilezza, che diventerà patrimonio dell’istituto.

In tutti e tre i Centri, inoltre, è previsto lo scambio di biscotti a forma di cuore, per una merenda tutti assieme. Per la speciale occasione, infatti, gli studenti della sezione pasticceria e panificazione dell’Istituto alberghiero IAL di Aviano omaggeranno bambini e anziani con i biscotti della gentilezza, appositamente ideati e preparati dagli allievi della scuola professionale.

“È importante che i giovani riconoscano le loro radici e siano disponibili ad un confronto soprattutto dopo questi anni difficili, che hanno reso più complicato il rapporto tra generazioni, storicamente legate in un patto di apprendimento e cura reciproci – sottolinea la dott.ssa Katia Pantarotto, referente dell’area Domiciliarità del Servizio sociale dei Comuni Livenza Cansiglio Cavallo -. Ci è sembrato quanto mai importante pensare ad un percorso per continuare a ricucire le relazioni umane e sociali, la Giornata della Gentilezza ci consente di farlo anche attraverso momenti ludici e più leggeri, ma di scambio reciproco di gesti significativi e gentili”.