Salute: lunedì 6/10 conferenza stampa Pd su medici stranieri in Fvg
Lunedì 6 ottobre alle 11.30 si terrà una conferenza stampa nella sede del Consiglio regionale di Udine, in via della Prefettura 10, nel corso della quale verrà illustrata l’interrogazione (sottoscritta dai consiglieri Moretti, Carli, Conficoni, Fasiolo, Russo e Cosolini) attraverso la quale il Gruppo consiliare regionale del Partito democratico chiede alla Regione di farsi carico, come fatto da altre regioni italiane, dell’assunzione diretta di medici stranieri, attualmente reclutati da aziende esterne al Sistema sanitario regionale, in alcuni presidi ospedalieri della nostra regione. Interverranno il capogruppo Diego Moretti e i consiglieri firmatari.