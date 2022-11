Sanità: Liva (Pd), in Fvg è grande malata che peggiora

“La sanità regionale è una grande malata in continuo peggioramento, di cui si dovrebbe occupare la Giunta Fedriga con i direttori che ha nominato. Purtroppo continuano a rifiutare di prendere atto della situazione e farsene carico, la risposta è l’ennesimo ridicolo scaricabarile. Non si può definire altrimenti il tentativo di far risalire a quasi dieci anni fa la crisi in cui versa la sanità triestina e quella regionale in genere. Inutile ripetere che nel 2018 il Friuli Venezia Giulia era al primo posto in Italia per numero di letti internistici ogni 100mila abitanti, nonostante il decreto Balduzzi. Pensiamo all’oggi, e oggi la situazione è peggiore di cinque anni fa. Nessuna credibilità ha evocare la Centrale operativa territoriale come soluzione alle criticità di Pronto soccorso e alla carenza di personale sanitario e tecnico. Ci sono quasi 3 miliardi per la sanità in finanziaria, una pioggia di denaro è arrivata in questi anni da Roma e dall’Europa, eppure la situazione è sempre più grave. Il problema è altrove, in chi governa”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, che interviene dopo che i vertici di Asugi hanno reso dichiarazioni sulla situazione del Pronto soccorso di Trieste.