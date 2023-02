Sanità: Spitaleri (Pd), interessano casi umani non tabelle. Riccardi pensa di ipnotizzare i cittadini con file di numeri

“E’ un altro pezzo di campagna elettorale, anzi un’altra ‘pezza’ messa sul corpo dolente della sanità regionale. La specialità dell’assessore Riccardi è snocciolare file di numeri pensando di ipnotizzare i cittadini, ma più che dagli astratti “primati” della sanità Fvg colpisce il ripetersi di casi di malasanità semplicemente ingiustificabili. Non ci interessano le tabelle esibite ma le migliaia di casi umani ignorati. Polemiche strumentali dell’opposizione? Riccardi lo dica alla malata oncologica che non riceve cure al pronto soccorso, o al dottore di turno in guardia medica aggredito mentre l’assessore si fa fotografare in riunione in prefettura. E poi tutte le situazioni di rinviata e quindi denegata sanità che ogni giorno si accumulano e creano pressione sul sistema e sui professionisti. Ma chi se ne importa. Un po’ di esternalizzazioni qua, qualche medico a gettone là, e tutto va bene madama la marchesa. Godono gli imprenditori della sanità privata che vedono allargarsi i loro spazi commerciali, se ne vanno i migliori professionisti dal pubblico dove non si investe più”. Lo dichiara il coordinatore della segreteria regionale Pd Fvg Salvatore Spitaleri, dopo che l’assessore alle Salute Riccardo Riccardi ha esaltato “l’attrattività sanitaria” della regione.