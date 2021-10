Scattato l’allerta meteo anche per il Fvg

Dalla scorsa mezzanotte e per tutta la giornata di oggi massima attenzione sul territorio del Fvg. Il bollettino della Protezione Civile certifica allerta arancione sul Friuli Occidentale e gialla sul resto della regione. On particolare sono attese piogge anche molto forti, temporali e possibili mareggiate. Del resto già ieri la regione è stata interessata da abbondanti precipitazioni, determinate dall'afflusso, nei bassi strati, di correnti meridionali molto umide ed instabili con vento di scirocco. Oggi passerà un fronte occidentale, mentre mercoledì, per non farci mancare nulla, arriverà una depressione atlantica. Queste le previsioni:

MARTEDI' 5 OTTOBRE - Di notte e al mattino piogge temporalesche da abbondanti ad intense, specie ad ovest, anche molto intense sulle Prealpi; piogge moderate sulla costa con Scirocco sostenuto. In giornata rovesci e temporali sparsi e sulla costa soffierà Libeccio. Possibili mareggiate. In quota soffierà vento da sud-ovest sostenuto.

MERCOLEDI' 6 OTTOBRE - Saranno probabili ancora rovesci e temporali con piogge più intense su pianura e costa. Al mattino soffierà vento da sud o sud-ovest da moderato a sostenuto sulla costa ed anche in quota, dal pomeriggio-sera soffierà Bora da sostenuta a forte, specie sulla costa.

Tutte le componenti del sistema regionale integrato di Protezione civile stanno attivando la fase operativa di attenzione per allerta gialla o arancione e di preallarme per allerta rossa