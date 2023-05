Schiacciato da un macchinario, trentenne muore sul lavoro a Mariano del Friuli

Si chiamava, Nicholas Nanut, 30 anni e non tornerà più a casa. Era di Monfalcone ma residente a Cormons ed è morto nella notte sul lavoro in un’azienda a Mariano del Friuli, la APS Arosio Extrusion. L’infortunio è avvenuto durante il turno di notte, intorno all’una e mezza. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Gradisca d’Isonzo, il trentenne è rimasto schiacciato mentre stava lavorando con un macchinario. La Aps Arosio Extrusion a sede nella zona industriale di Mariano del Friuli e produce laminati in acciaio. Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto se non il drammatico epilogo, l’uomo che stava operando con un macchinario è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Gradisca d’Isonzo e l’elisoccorso. Intervenuti anche i vigili del fuoco. Inutili le manovre salvavita, troppo gravi le ferite e ai soccorritori non è rimasto che constatare il decesso del lavoratore. Ora inizieranno le indagini della Procura, che nel frattempo ha disposto la messa sotto sequestro del capannone dove si è verificato l’incidente mortale con conseguente blocco della produzione