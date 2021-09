Scuola e futuro: idee per la ripartenza. Incontro oggi alle 18, alla Camera di Commercio di Udine

Dopo il lungo periodo di emergenza sanitaria la scuola riapre fra incertezze, interrogativi, problematiche irrisolte, ostacoli organizzativi che sembrano insormontabili. Il Gruppo Consiliare regionale del Patto per l’Autonomia offre un contributo e uno stimolo al dibattito sulla scuola, sulle sue esigenze e sulle possibili soluzioni che le istituzioni, in primis l’amministrazione regionale, possono adottare per risolvere alcune delle questioni aperte. “Scuola e futuro: idee per la ripartenza, dentro e oltre l’emergenza” è il titolo dell’incontro che si terrà domani, lunedì 13 settembre, alle 18, nella Sala Valduga della Camera di Commercio di Pordenone-Udine a Udine. Parteciperanno Marina Bosari, dirigente del Liceo scientifico “Copernico” di Udine; Paolo De Nardo, dirigente dell’Istituto Comprensivo 3 di Udine; Ivano Marchiol, referente di Spazio Udine; Massimo Moretuzzo, presidente del Gruppo Consiliare regionale del Patto per l’Autonomia; Chiara Targhetta, attivista PAS – Priorità Alla Scuola Udine. Al centro della discussione, idee e proposte non solo per uscire dall’emergenza, ma soprattutto per immaginare un futuro diverso, per ricostruire, rinnovare e adattare la scuola alle richieste di chi la vive e al suo territorio.