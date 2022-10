“Sentieri dell’ Aperitivo con l’Arte”: cammini, storie e degustazioni a Cividale spettacolo “Soy Frida Kahlo”

Tocca Cividale del Friuli con un evento dal titolo “Soy Frida Kahlo” dedicato alla famosissima pittrice messicana la nuova edizione dell'”Aperitivo con l’arte” a cura dell’Associazione Culturale Adelinquere, in una nuova forma itinerante; battezzata “I sentieri dell’Aperitivo con l’arte” hanno toccato tutta la regione con appuntamenti preceduti da una sessione di trekking o una visita guidata in alcuni tra i luoghi più suggestivi del Friuli Venezia Giulia e degustazione finale.

Domenica 6 novembre in un avvincente viaggio tra parole e musica, sarà possibile rivivere nelle parole di Cristina Bonadei e Massimo Tommasini e nelle note di Riccardo Morpurgo al pianoforte la tormentata storia della celebre pittrice messicana e dell’inseparabile marito Diego Rivera. Frida Kahlo, figlia della rivoluzione messicana e prima pittrice messicana ad aver esposto al Louvre, sarà raccontata analizzando la sua produzione artistica, ma anche ripercorrendo gli avvenimenti dell’epoca e gli aneddoti (anche curiosi) della sua vita, tra disabilità, amori passionali e attivismo politico.

Il racconto sarà preceduto e arriccchito da una passeggiata (della durata di un’ora abbondante) alla scoperta delle bellezze della Cividale longobarda e medievale, accompagnati da una guida turistica di Itineraria.

Questo il programma:

Ore 16:15 ritrovo in Piazza Giulio Cesare a Cividale sotto la sede della SOSMSI e registrazione dei partecipanti.

Ore 16:30 partenza della passeggiata accompagnati dalle guide turistiche di Itineraria (in caso di maltempo la visita guidata si effettuerà all’interno di un museo o tempietto).

Ore 17:30 arrivo alla Sala della S.O.M.S.I (Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione).

Ore 18:00 spettacolo “Soy Frida Kahlo” con Cristina Bonadei e Massimo Tommasini. Al pianoforte Riccardo Morpurgo. Regia di Massimo Tommasini.

Ore 19:30 Aperitivo con degustazione vini di un produttore locale.

La partecipazione è aperta a un numero chiuso di partecipanti dietro prenotazione. Per prenotazioni, scrivere a: ass.cuturale.adelinquere@gmail.com

Evento promosso dall’Associazione Culturale Adelinquere con il sostegno dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Comune di Cividale del Friuli, della SOMSI di Cividale e dell’ O.N.A.V di Gorizia.

Il ciclo itinerante “I Sentieri dell’ Aperitivo con l’Arte: cammini, storie e degustazioni” propone, come nella tradizione del format culturale ideato nel 2017 da Massimo Tommasini con lo scopo di presentarla al pubblico, la storia di alcuni artisti del XX secolo (scrittori, musicisti, pittori, cantanti, attori, registi, fotografi, ballerini) raccontata con il contributo di giornalisti, attori, critici, musicisti fotografi e storici dell’arte.

Gli spettacoli dedicati ad altrettanti grandi artisti che hanno caratterizzato il ‘900, saranno proposti in luoghi suggestivi e talvolta poco conosciuti della regione: dalla Val Rosandra al Carso triestino, da Draga Sant’Elia e il Monte Stena a La Subida e Bosco Romagno, dal Monte Quarin alla Grotta Nera, dal Parco storico dei Bastioni a Palmanova all’ex Convento di San Francesco fino a San Dorligo della Valle, da Pordenone a Cormons a Cividale del Friuli a Grado.

“L’obiettivo – spiega l’ideatore e regista degli spettacoli, Massimo Tommasini – è quello di promuovere la cultura: ogni appuntamento offre infatti l’occasione di conoscere un artista celebre, raccontato nella sua personalità pubblica e attraverso le sue opere, ma anche negli aspetti più intimi della sua vita. Lo stile colloquiale (un dialogo a due arricchito da immagini e video montati ad hoc e dalla colonna sonora suonata dal vivo), in un incastro predisposto nei minimi dettagli, emoziona il pubblico, facendolo entrare in empatia con il personaggio trattato, per comprenderne i momenti di gloria quanto quelli di sofferenza, comuni a ogni essere umano. La visita guidata e la degustazione finale con sommelier rappresentano un ulteriore momento di conoscenza”.

La grande novità di questa edizione era rappresentata dallo svolgimento di una sessione di trekking o da alcune visite guidate (prima di ogni spettacolo) alla scoperta di siti incantevoli del Friuli Venezia Giulia.

Ciascun sentiero prevedeva un percorso con una sosta in un punto panoramico in cui un giovane musicista o danzatore, a seconda del soggetto proposto, interverrà con una propria esibizione a tema. E, come suggerisce il titolo del ciclo di appuntamenti dove il sapere incontra il sapore dei prodotti locali, al termine di ogni spettacolo ha avuto luogo una degustazione di vini del territorio, introdotti dalla spiegazione di un sommelier.

E’ attivo anche un nuovo sito internet, www.aperitivoconlarte.it, oltre alla pagina fb https://www.facebook.com/aperitivoconlarte/ dove rimanere aggiornati su tutti gli appuntamenti e le proposte de l’“Aperitivo con l’Arte”.

I manifesti degli eventi sono stati realizzati per l’Aperitivo con l’Arte dal fumettista siciliano Lelio Bonaccorso.

Ad accompagnare il pubblico nel corso della stagione sono state le storie e i volti di Lucio Dalla, Marilyn Monroe, Frida Kahlo, Banksy, Gustav Klimt, Woody Allen, Marguerite Duras, Tina Modotti e Charlie Chaplin.

A concludere la ricca stagione a cura dell’Associazione Culturale Adelinquere sarà infine l’evento che si svolgerà domenica 4 dicembre alle ore 18.00 all’Ex Convento di San Francesco di Pordenone dal titolo “Provaci ancora Woody”: la storia dell’inossidabile regista newyorkese, tra realtà, finzione, ironia e jazz.

La regia di ogni spettacolo è curata da Massimo Tommasini.

La rassegna, promossa dall’Associazione Culturale Adelinquere, gode del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Cultura.