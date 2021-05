Si affloscia, almeno in parte, Confimi Industria Fvg escono ancora prima di entrare il numero uno di Net Raggi e il presidente di Udinese Calcio Franco Soldati

Nel far trapelare la notizia della nascita di Confimi Fvg qualcuno forse ha precorso i tempi così, racconta oggi il Mv "nel documento Pdf che circola da ieri - datato, appunto, 22 maggio - Confimi Industria Fvg diventa prima di tutto un mandamento regionale di Apindustria Vicenza. Il comitato esecutivo del mandamento, poi, risulta essere formato da Carlo Fulchir come presidente e, nel ruolo di vice, dalla figlia Eva, Dino e Lorenzo Fabbro, Edvin Zeqja e Giulio Marchesini. Non ci sono più, quindi, né il numero uno di Net Mario Raggi né il presidente di Udinese Calcio Franco Soldati, in quest'ultimo caso assieme al figlio Federico che avrebbe dovuto guidare i giovani dell'ente. Resta direttore generale, adesso del mandamento Friuli Venezia Giulia di Apindustria Vicenza, infine, Marco Belviso".