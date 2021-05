Confidi Friuli rinnova il Consiglio di amministrazione. Vida riconfermato presidente

Confidi Friuli, nell’assemblea generale che ha fatto seguito a quelle delle scorse settimane di Udine e Pordenone, ha proceduto all’approvazione del bilancio e al rinnovo delle cariche per il prossimo mandato triennale. Il nuovo Consiglio di amministrazione – ridotto da 11 a 7 componenti in ottemperanza alle indicazioni di Banca d’Italia a seguito dell’inserimento di Confidi Friuli nell’Albo dei Vigilati – è formato dai confermati Cristian Vida, Giovani Da Pozzo, Pilade Augusto Menini e Fabrizio Ricci, cui si aggiungono Giorgio Sina, Lucia Cristina Piu e Michele Zanolla (in rappresentanza della Regione).

Del collegio sindacale continuano a far parte Emilia Mondin, Alberto Cimolai, con i nuovi ingressi di Stefano Chiarandini (Regione) e dei supplenti Christian Mazzon e Marianna Turello. Nella sua prima seduta, il Cda ha riconfermato Vida alla presidenza e Menini nel ruolo di vice.

Confidi Friuli è un soggetto con attività finanziaria per circa 170 milioni e oltre 7mila soci, a coprire le province di Udine e Pordenone